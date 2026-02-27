Священники Російської православної церкви можуть брати участь у схемі вербування громадян Кенії для участі у війні проти України, приховуючи це під виглядом освітніх або трудових програм у Росії. Про це повідомляє видання "Важные истории", яке посилається на матеріал американської інформагенції Religion News Service, опублікований у середині лютого.

Фото: з відкритих джерел

За даними правозахисної організації Vocal Africa, священники РПЦ активно залучають кенійську молодь до поїздок до Росії, пропонуючи спонсорувати подорож. Молодим людям обіцяють роботу або навчання з високою зарплатою — від 350 до 400 тисяч кенійських шилінгів, що приблизно дорівнює трьом тисячам доларів США. Насправді, за даними правозахисників, після прибуття в Росію їхні документи конфіскують, відкривають банківські рахунки, які контролюють командири, а згодом змушують брати участь у бойових діях.

Представник РПЦ у Найробі, який поспілкувався з Religion News Service на умовах анонімності, заперечує пряме залучення кенійців до війни, стверджуючи, що їх відправляють навчатися до семінарій, хоча їм повідомляють про можливість служби в армії.

"РПЦ готова звітувати за кожного, хто поїхав на навчання до Росії — жоден із них не пішов до армії", — заявив представник церкви.

Водночас аналітики та розвідувальні джерела зазначають, що на початок 2026 року щонайменше 89 громадян Кенії вже перебували на передовій. Ця інформація викликає занепокоєння міжнародної спільноти, оскільки демонструє можливі спроби маніпуляції молоддю під виглядом освітніх чи трудових можливостей.

