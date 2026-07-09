“Наркотики у пакунках з фото Зеленського”: що знайшли на митниці

Російська пропаганда поширює черговий фейк, намагаючись дискредитувати президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли про ворожий вкид — нібито “румунські митники вилучили 75 кг кокаїну, захованого в пакунках із фотографією Володимира Зеленського”.

“Насправді митна служба Румунії офіційно спростувала цей фейк. У відомстві заявили, що не проводили жодної такої конфіскації та не публікували повідомлення, яке поширюють у мережі”, — йдеться у повідомленні.

Митники, як повідомили аналітики Центру, наголосили, що пропагандисти використали підроблене зображення з незаконно нанесеним логотипом установи, а також сфабрикований скриншот, який імітує офіційний сайт митної служби.

“У відомстві закликали громадян довіряти лише інформації з офіційних джерел і бути уважними до подібних інформаційних маніпуляцій”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські пропагандисти поширювали фейк про те, що нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Таку інформацію поширювали проросійські канали з посиланням на анонімне “джерело в британському посольстві” в Києві.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді ця інформація є повністю вигаданою. Це підтвердили фактчекери зі StopFake. Аналітики Центру також нагадали, що раніше НАБУ та САП офіційно заявили, що жодних процесуальних дій щодо Зеленської не здійснюється і не планується.

У Центрі переконані, що подібні вкиди є частиною інформаційних кампаній РФ, спрямованих на дискредитацію українських інституцій та поширення недовіри всередині суспільства.



