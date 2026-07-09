“Наркотики у пакунках з фото Зеленського”: що знайшли на митниці

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Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює черговий фейк, намагаючись дискредитувати президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій розповіли про ворожий вкид — нібито “румунські митники вилучили 75 кг кокаїну, захованого в пакунках із фотографією Володимира Зеленського”.
Митники, як повідомили аналітики Центру, наголосили, що пропагандисти використали підроблене зображення з незаконно нанесеним логотипом установи, а також сфабрикований скриншот, який імітує офіційний сайт митної служби.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські пропагандисти поширювали фейк про те, що нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Таку інформацію поширювали проросійські канали з посиланням на анонімне “джерело в британському посольстві” в Києві.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді ця інформація є повністю вигаданою. Це підтвердили фактчекери зі StopFake. Аналітики Центру також нагадали, що раніше НАБУ та САП офіційно заявили, що жодних процесуальних дій щодо Зеленської не здійснюється і не планується.
У Центрі переконані, що подібні вкиди є частиною інформаційних кампаній РФ, спрямованих на дискредитацію українських інституцій та поширення недовіри всередині суспільства.