“Зеленська виїхала з країни та вивезла 66 млн євро”: що відомо

Російська пропаганда поширює черговий фейк про Першу леді Олену Зеленську. В мережі інтернет пропагандисти поширюють інформацію, нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Таку інформацію поширюють проросійські канали з посиланням на анонімне “джерело в британському посольстві” в Києві.

Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді ця інформація є повністю вигаданою, заявили фактчекери зі StopFake.

“По-перше, жодне українське чи західне авторитетне медіа не підтверджувало таких даних. Єдиним джерелом є російські та анонімні акаунти, які регулярно поширюють дезінформацію. По-друге, повідомлення вперше з’явилося 17 травня на проросійському профілі в X, який позиціонує себе як “пародійний” і відкрито іронізує над фактчекінгом. По-третє, Олена Зеленська після цієї дати неодноразово з’являлася на публіці – зокрема на офіційних заходах 18-21 травня, включно з відкритими зустрічами та спільними подіями з президентом України”, — йдеться у повідомленні Центру.

Аналітики Центру також нагадали, що раніше НАБУ та САП офіційно заявили, що жодних процесуальних дій щодо Зеленської не здійснюється і не планується.

“Подібні вкиди є частиною інформаційних кампаній РФ, спрямованих на дискредитацію українських інституцій та поширення недовіри всередині суспільства”, — резюмували в Центрі.

