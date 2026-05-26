Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Зеленська виїхала з країни та вивезла 66 млн євро": що відомо
“Зеленська виїхала з країни та вивезла 66 млн євро”: що відомо

Фактчекери спростували черговий фейк про Першу леді Зеленську

26 травня 2026, 21:56
Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда поширює черговий фейк про Першу леді Олену Зеленську. В мережі інтернет пропагандисти поширюють інформацію, нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Таку інформацію поширюють проросійські канали  з посиланням на анонімне “джерело в британському посольстві” в Києві.

Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді ця інформація є повністю вигаданою, заявили фактчекери зі StopFake.

“По-перше, жодне українське чи західне авторитетне медіа не підтверджувало таких даних. Єдиним джерелом є російські та анонімні акаунти, які регулярно поширюють дезінформацію. По-друге, повідомлення вперше з’явилося 17 травня на проросійському профілі в X, який позиціонує себе як “пародійний” і відкрито іронізує над фактчекінгом. По-третє, Олена Зеленська після цієї дати неодноразово з’являлася на публіці – зокрема на офіційних заходах 18-21 травня, включно з відкритими зустрічами та спільними подіями з президентом України”, — йдеться у повідомленні Центру. 

Аналітики Центру також нагадали, що раніше НАБУ та САП офіційно заявили, що жодних процесуальних дій щодо Зеленської не здійснюється і не планується.

“Подібні вкиди є частиною інформаційних кампаній РФ, спрямованих на дискредитацію українських інституцій та поширення недовіри всередині суспільства”, — резюмували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що перша леді Олена Зеленська “засвітила” фітнес-браслет. Такий же пристрій раніше помітили в українських топпосадовиців.




Джерело: https://t.me/spravdi/55537
