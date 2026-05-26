“Зеленська виїхала з країни та вивезла 66 млн євро”: що відомо

Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює черговий фейк про Першу леді Олену Зеленську. В мережі інтернет пропагандисти поширюють інформацію, нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Таку інформацію поширюють проросійські канали з посиланням на анонімне “джерело в британському посольстві” в Києві.
Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді ця інформація є повністю вигаданою, заявили фактчекери зі StopFake.
Аналітики Центру також нагадали, що раніше НАБУ та САП офіційно заявили, що жодних процесуальних дій щодо Зеленської не здійснюється і не планується.
