Война с Россией "Зеленская уехала из страны и вывезла 66 млн евро": что известно
"Зеленская уехала из страны и вывезла 66 млн евро": что известно

Фактчекеры опровергли очередной фейк о Первой леди Зеленской

26 мая 2026, 21:56
Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о Первой леди Елене Зеленской. В сети интернет пропагандисты распространяют информацию, якобы "Елена Зеленская сбежала из Украины из 66 млн евро наличными, драгоценностями и золотом из-за риска ареста со стороны НАБУ". Такую информацию распространяют пророссийские каналы со ссылкой на анонимный "источник в британском посольстве" в Киеве.

Елена Зеленская. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на самом деле эта информация полностью выдумана, заявили фактчекеры из StopFake.

"Во-первых, ни одно украинское или западное авторитетное медиа не подтверждало таких данных. Единственным источником являются российские и анонимные аккаунты, которые регулярно распространяют дезинформацию. Во-вторых, сообщение впервые появилось 17 мая на пророссийском профиле в X, который позиционирует себя как пародийный и открыто иронизирует над фактчекингом. В-третьих, Елена Зеленская после этой даты неоднократно появлялась на публике – в частности, на официальных мероприятиях 18-21 мая, включая открытые встречи и совместные события с президентом Украины”, — говорится в сообщении Центра.

Аналитики Центра также напомнили, что ранее НАБУ и САП официально заявили, что никаких процессуальных действий по Зеленской не осуществляется и не планируется.

"Подобные вбросы являются частью информационных кампаний РФ, направленных на дискредитацию украинских институций и распространение недоверия внутри общества", — резюмировали Центр.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что первая леди Елена Зеленская "засветила" фитнес-браслет. Такое же устройство ранее заметили у украинских топ-чиновников.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/55537
