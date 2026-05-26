"Зеленская уехала из страны и вывезла 66 млн евро": что известно

Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет очередной фейк о Первой леди Елене Зеленской. В сети интернет пропагандисты распространяют информацию, якобы "Елена Зеленская сбежала из Украины из 66 млн евро наличными, драгоценностями и золотом из-за риска ареста со стороны НАБУ". Такую информацию распространяют пророссийские каналы со ссылкой на анонимный "источник в британском посольстве" в Киеве.
Елена Зеленская. Фото из открытых источников
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на самом деле эта информация полностью выдумана, заявили фактчекеры из StopFake.
Аналитики Центра также напомнили, что ранее НАБУ и САП официально заявили, что никаких процессуальных действий по Зеленской не осуществляется и не планируется.
