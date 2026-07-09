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"Наркотики в свертках с фото Зеленского": что нашли на таможне

В Центре стратегических коммуникаций опровергли фейк о наркотиках в свертках с фото Зеленского

9 июля 2026, 23:34
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередной фейк, пытаясь дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского.

"Наркотики в свертках с фото Зеленского": что нашли на таможне

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций рассказали о вражеском вбросе — якобы "румынские таможенники изъяли 75 кг кокаина, спрятанного в свертках с фотографией Владимира Зеленского".

"На самом деле таможенная служба Румынии официально опровергла этот фейк. В ведомстве заявили, что не проводили никакой такой конфискации и не публиковали сообщения, распространяемые в сети", — говорится в сообщении.

Таможенники, как сообщили аналитики Центра, подчеркнули, что пропагандисты использовали поддельное изображение с незаконно нанесенным логотипом учреждения, а также сфабрикованный скриншот, имитирующий официальный сайт таможенной службы.

"В ведомстве призвали граждан доверять только информации из официальных источников и быть внимательными к подобным информационным манипуляциям", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты распространяли фейк о том, что якобы "Елена Зеленская сбежала из Украины из 66 млн евро наличными, драгоценностями и золотом из-за риска ареста со стороны НАБУ". Такую информацию распространяли пророссийские каналы со ссылкой на анонимный "источник в британском посольстве" в Киеве.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на самом деле эта информация полностью выдумана. Это подтвердили факт чекеры из StopFake. Аналитики Центра также напомнили, что ранее НАБУ и САП официально заявили, что никаких процессуальных действий по Зеленской не осуществляется и не планируется.

В Центре убеждены, что подобные вбросы являются частью информационных кампаний РФ, направленных на дискредитацию украинских институций и распространение недоверия внутри общества.




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Источник: https://t.me/spravdi/56658
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