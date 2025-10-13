Нардепи вплинути не можуть, тільки розводять руками: яку ситуацію в Україні назвали аморальною

Масований ворожий удар у ніч на 10 жовтня нагадав українцям про необхідність мати альтернативні джерела енергії. Тож, переживши нелегку ніч та чимало годин без світла, українці почали шукати засоби, які допоможуть у випадку екстрених чи планових відключень світла. Однак реальність дещо приголомшила — ціни на павербанки, зарядні станції тощо злетіли буквально за декілька годин.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

На проблему звернули увагу і в Верховній Раді, однак вплинути на ринок не можуть, можуть тільки нагадали про совість та моральність.

Народний депутат України Данило Гетманцев розповів, що отримує звернення щодо стрімкого зростання цін на павербанки, зарядні станції EcoFlow та інше обладнання. За його словами, після останніх масованих ударів по енергетичній інфраструктурі ціни на них зросли на сотні відсотків. Деякі товари подорожчали на тисячі гривень.

Народний депутат пояснив, що є базові засади, на яких будується ринок. За його словами, є попит, є пропозиція, і зміна кореляції між ними дійсно може впливати на ціну. В такому випадку, пояснив нардеп, втручання держави буде порушувати роботу ринку.

“Але в цій конкретній ситуації йдеться насамперед про питання моральних якостей тих, хто не розуміє різниці між “духом капіталізму” і відсутністю совісті. Бо спекулювати на товарах першої потреби, намагатися “нагріти” людей замість зберегти на ринкових умовах доступність джерел світла й тепла в умовах постійних ворожих обстрілів – просто аморально”, — підсумував народний депутат.

