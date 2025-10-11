Військові уже не добирають слів: ситуація після масованого обстрілу обурила захисників

Обстріли та відключення електропостачання нагадали українцям, що потрібно подбати про альтернативні джерела енергії. Тож підвищений попит, ймовірно, підказав продавцям, що саме час збільшувати вартість генератоів, зарядних станцій тощо. Ще неприємно вразили ціни на таксі в Києві. У той час, коли виникли проблеми з громадським транспортом, таксисти виставляли захмарні цінники. Таку ситуацію розкритикували українські захисники.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов, зазначив, що за інформацією, ціни на таксі у Києві були такі, що навіть окремі олігархи вирішили трохи підробити приватним чином.

“Цікаво насправді. Коли є такі проблеми з транспортом у людей є два шляхи. Перший — волонтерство. Підвозити безкоштовно, бо всі опинились у скрутній ситуації. Другий — добряче заробити на сусідах, бо такий шанс буває не часто. Кожен обирає сам. Але якщо б у лютому 2022 всі обрали другий шлях в різних питаннях, зараз за таксі по Києву вартість рахували б у рублях”, — зазначив він.

Військовий підсумував, що моралі не буде, тому що люди — різні…

Ексначальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич прокоментував підвищення цін на альтернативні джерела енергії.

“Якщо після обстрілів і відключень ви піднімаєте ціни на зарядні пристрої, генератори, павербанки чи воду — це не бізнес, це мародерство в тилу”, — поділився дописом військового Сазонов.

“Я майже не сумніваюсь, що буде так…”

