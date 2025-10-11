logo_ukra

Військові уже не добирають слів: ситуація після масованого обстрілу обурила захисників
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові уже не добирають слів: ситуація після масованого обстрілу обурила захисників

Захисники України розкритикували спритність бізнесу у переписуванні цінників на затребувані товари та послуги

11 жовтня 2025, 00:12
Автор:
Кречмаровская Наталия

Обстріли та відключення електропостачання нагадали українцям, що потрібно подбати про альтернативні джерела енергії. Тож підвищений попит, ймовірно, підказав продавцям, що саме час збільшувати вартість генератоів, зарядних станцій тощо. Ще неприємно вразили ціни на таксі в Києві. У той час, коли виникли проблеми з громадським транспортом, таксисти виставляли захмарні цінники. Таку ситуацію розкритикували українські захисники. 

Військові уже не добирають слів: ситуація після масованого обстрілу обурила захисників

Військові. Ілюстративне фото

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов, зазначив, що за інформацією, ціни на таксі у Києві були такі, що навіть окремі олігархи вирішили трохи підробити приватним чином. 

“Цікаво насправді. Коли є такі проблеми з транспортом у людей є два шляхи. Перший — волонтерство. Підвозити безкоштовно, бо всі опинились у скрутній ситуації. Другий — добряче заробити на сусідах, бо такий шанс буває не часто. Кожен обирає сам. Але якщо б у лютому 2022 всі обрали другий шлях в різних питаннях, зараз за таксі по Києву вартість рахували б у рублях”, — зазначив він.

Військовий підсумував, що моралі не буде, тому що люди — різні…

Ексначальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич прокоментував підвищення цін на альтернативні джерела енергії. 

“Якщо після обстрілів і відключень ви піднімаєте ціни на зарядні пристрої, генератори, павербанки чи воду — це не бізнес, це мародерство в тилу”, — поділився дописом військового Сазонов. 

І прокоментував: 

“Я майже не сумніваюсь, що буде так…”

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після масованого обстрілу та часткового блекауту в Києві колишні та нинішні політики почали вказувати на прорахунки та нагадувати про заяву Зеленського щодо блекауту в Москві. Військові різко відповіли на інформаційний сплеск. 



Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/22241
