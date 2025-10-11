Военные уже не подбирают слова: ситуация после массированного обстрела возмутила защитников

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Обстрелы и отключение электроснабжения напомнили украинцам, что нужно позаботиться об альтернативных источниках энергии. Поэтому повышенный спрос, вероятно, подсказал продавцам, что самое время увеличивать стоимость генераторов, зарядных станций и т.п. Еще неприятно поразили цены на такси в Киеве. В то время, когда возникли проблемы с общественным транспортом, таксисты выставляли заоблачные ценники. Такую ситуацию раскритиковали украинские защитники.
Военные. Иллюстративное фото
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что по информации, цены на такси в Киеве были таковы, что даже отдельные олигархи решили подработать частным образом.
Военный подытожил, что морали не будет, потому что люди – разные…
Экс-начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич прокомментировал повышение цен на альтернативные источники энергии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что после массированного обстрела и частичного блэкаута в Киеве бывшие и нынешние политики начали указывать на просчеты и напоминать о заявлении Зеленского о блэкауте в Москве. Военные резко ответили на информационный всплеск.