Военные уже не подбирают слова: ситуация после массированного обстрела возмутила защитников

Обстрелы и отключение электроснабжения напомнили украинцам, что нужно позаботиться об альтернативных источниках энергии. Поэтому повышенный спрос, вероятно, подсказал продавцам, что самое время увеличивать стоимость генераторов, зарядных станций и т.п. Еще неприятно поразили цены на такси в Киеве. В то время, когда возникли проблемы с общественным транспортом, таксисты выставляли заоблачные ценники. Такую ситуацию раскритиковали украинские защитники.

Военные. Иллюстративное фото

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что по информации, цены на такси в Киеве были таковы, что даже отдельные олигархи решили подработать частным образом.

"Интересно на самом деле. Когда есть такие проблемы с транспортом у людей есть два пути. Первый — волонтерство. Подвозить бесплатно, потому что все оказались в затруднительной ситуации. Второй — хорошо заработать на соседях, потому что такой шанс бывает не часто. Каждый выбирает сам. Но если бы в феврале 2022 года все выбрали второй путь в разных вопросах, сейчас за такси по Киеву стоимость считали бы в рублях”, — отметил он.

Военный подытожил, что морали не будет, потому что люди – разные…

Экс-начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич прокомментировал повышение цен на альтернативные источники энергии.

“Если после обстрелов и отключений вы поднимаете цены на зарядные устройства, генераторы, повербанки или воду – это не бизнес, это мародерство в тылу”, – поделился сообщением военного Сазонов.

И прокомментировал:

“Я почти не сомневаюсь, что будет так…”

Напомним: портал "Комментарии" писал, что после массированного обстрела и частичного блэкаута в Киеве бывшие и нынешние политики начали указывать на просчеты и напоминать о заявлении Зеленского о блэкауте в Москве. Военные резко ответили на информационный всплеск.