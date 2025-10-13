Нардепы повлиять не могут, только разводят руками: какую ситуацию в Украине назвали аморальной

Массированный вражеский удар в ночь на 10 октября напомнил украинцам о необходимости иметь альтернативные источники энергии. Пережив нелегкую ночь и много часов без света, украинцы начали искать средства, которые помогут в случае экстренных или плановых отключений света. Однако реальность несколько ошеломила — цены на павербанки, зарядные станции и т.п. взлетели буквально за несколько часов.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

На проблему обратили внимание и в Верховной Раде, однако повлиять на рынок не могут, могут только напомнить о совести и нравственности.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, что получает обращение по поводу стремительного роста цен на павербанки, зарядные станции EcoFlow и другое оборудование. По его словам, после последних массированных ударов по энергетической инфраструктуре цены на них выросли на сотни процентов. Некоторые товары подорожали на тысячи гривен.

Народный депутат пояснил, что есть базовые принципы, на которых строится рынок. По его словам, есть спрос, есть предложение и изменение корреляции между ними действительно может влиять на цену. В таком случае, пояснил нардеп, вмешательство государства будет нарушать работу рынка.

"Но в этой конкретной ситуации речь идет прежде всего о вопросах моральных качеств тех, кто не понимает разницы между "духом капитализма" и отсутствием совести. Потому что спекулировать на товарах первой потребности, пытаться “нагреть” людей вместо сохранения на рыночных условиях доступности источников света и тепла в условиях постоянных вражеских обстрелов – просто аморально”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация после массированного обстрела возмутила защитников.



