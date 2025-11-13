Нардепи вибухнули критикою через корупційний скандал: “щури тікають з корабля”

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що “щури тікають з корабля”. За його словами, нехай члени наглядової ради “Енергоатома” повернуть усе, що “заробили”, покриваючи корупцію.

Корупція. Ілюстративне фото

“Вони вважають усіх дебілами, хоча нещодавно визнавали, що вони самі — дебіли. Це пряма цитата Милованова, і я не буду з нею сперечатися”, — зазначив народний депутат.

Політик нагадав, що після корупційного скандалу з “Енергоатомом” Милованов написав трагічний пост про те, що йде з наглядової ради компанії. Через кілька годин, за словами нардепа, прем’єр-міністр розігнала всю наглядову раду разом із Миловановим. Але, переконаний нардеп, “діячу” треба було зібрати лайки, а не взяти відповідальність.

“Проте не можна просто піти і все забути. У мене є питання до всіх, уже колишніх, представників наглядової ради. Скільки вони отримали коштів поки там працювали? Що хорошого вони зробили для держави? Може, замість емоційних постів — повернути ті кошти, які держава заплатила за бездіяльність і покривання корупції?!”, — зазначив політик.

За його словами, кошти могли б піти на Збройні Сили України, учителям, медикам, пенсіонерам — адже вони справді на це заслуговують.

“А не ті, хто роками сидів на схемах і робив вигляд, що нічого не бачить!”, — підсумував політик.

