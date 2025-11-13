Нардепи вибухнули критикою через корупційний скандал: “щури тікають з корабля”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що “щури тікають з корабля”. За його словами, нехай члени наглядової ради “Енергоатома” повернуть усе, що “заробили”, покриваючи корупцію.
Корупція. Ілюстративне фото
Політик нагадав, що після корупційного скандалу з “Енергоатомом” Милованов написав трагічний пост про те, що йде з наглядової ради компанії. Через кілька годин, за словами нардепа, прем’єр-міністр розігнала всю наглядову раду разом із Миловановим. Але, переконаний нардеп, “діячу” треба було зібрати лайки, а не взяти відповідальність.
За його словами, кошти могли б піти на Збройні Сили України, учителям, медикам, пенсіонерам — адже вони справді на це заслуговують.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, на думку народного депутата України Олексія Кучеренка, винний у корупції в “Енергоатомі”. За його словами, політичну відповідальність у бездіяльності та службову недбалість в першу чергу має нести уряд та Мінекономіки.