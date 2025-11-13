У Раді прямо вказали, хто винний у корупції в “Енергоатомі”

Національне антикорупційне бюро розкрило корупційні схеми в енергетичній сфері України.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, хто винний у ситуації, яка склалася в "Енергоатомі". Пояснив, що згідно з положенням Кабмін як єдиний акціонер здійснює управління “Енергоатомом” через Міністерство економіки. За його словами, саме це міністерство відповідає за формування наглядової ради, формування фінансової програми та контроль за її виконанням.

“Саме до нього мають бути ключові питання стосовно повної втрати державного контролю за ключовим державним підприємством”, — переконаний Кучеренко.

Політик також окреслив роль Мінекономіки. За його словами, Міністерство економіки не керує операційно “Енергоатомом”, але виконує функції з управління корпоративними правами держави, якщо уряд поклав це на нього.

Після перетворення “Енергоатому” в акціонерне товариство “НАЕК „Енергоатом“” (з 2023 року), за словами нардепа, уряд визначив, що Міністерство економіки України є органом управління акціями цього товариства. Тобто, за словами Кучеренка, воно:

реалізує права акціонера держави (володіє 100% акцій від імені держави);

затверджує статут, корпоративну структуру;

призначає та звільняє членів наглядової ради;

контролює ефективність управління;

погоджує стратегічні плани розвитку;

представляє державу на загальних зборах акціонерів.

“Це абсолютно не знімає провини з ймовірних шахраїв, які скористалися цією бездіяльністю державної установи — це справа слідчих НАБУ та САП. Але політичну відповідальність у бездіяльності та службову недбалість в першу чергу має нести уряд та Мінекономіки”, — пояснив політик.

За його словами, саме новий міністр мав би першим кроком на посаді зробити аудит своєї підвідомчої ключової енергокомпанії.

“Прізвище міністра — Олексій Соболев. Ви чули хоча б одну згадку про нього у звинувачувальній риториці “антикорупціонерів”?! Я — ні. Співпадіння?! Не думаю!”, — резюмував політик.

