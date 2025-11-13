В Раде прямо указали, кто виноват в коррупции в "Энергоатоме"

Национальное антикоррупционное бюро раскрыло коррупционные схемы в энергетической сфере Украины.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, кто виноват в ситуации, которая сложилась в "Энергоатоме". Объяснил, что согласно положению Кабмин как единственный акционер осуществляет управление "Энергоатомом" через Министерство экономики. По его словам, именно это министерство отвечает за формирование наблюдательного совета, формирование финансовой программы и контроль за ее исполнением.

"Именно к нему должны быть ключевые вопросы относительно полной потери государственного контроля за ключевым государственным предприятием", — убежден Кучеренко.

Политик также очертил роль Минэкономики. По его словам, Министерство экономики не руководит операционно "Энергоатомом", но выполняет функции по управлению корпоративными правами государства, если правительство возложило это на него.

После превращения "Энергоатома" в акционерное общество "НАЭК "Энергоатом"" (с 2023 года), по словам нардепа, правительство определило, что Министерство экономики Украины является органом управления акциями этого общества. То есть, по словам Кучеренко, оно:

реализует права акционера государства (владеет 100% акций от имени государства);

утверждает устав, корпоративную структуру;

назначает и увольняет членов наблюдательного совета;

контролирует эффективность управления;

согласовывает стратегические планы развития;

представляет государство на общем собрании акционеров.

"Это абсолютно не снимает вины с вероятных мошенников, которые воспользовались этим бездействием государственного учреждения — это дело следователей НАБУ и САП. Но политическую ответственность в бездействии и служебную халатность в первую очередь должно нести правительство и Минэкономики", — пояснил политик.

По его словам, именно новый министр должен первым шагом в должности сделать аудит своей подведомственной ключевой энергокомпании.

"Фамилия министра — Алексей Соболев. Вы слышали хотя бы одно упоминание о нем в обвинительной риторике "антикоррупционеров"?! Я — нет. Совпадение?! Не думаю!", — резюмировал политик.

