Нардепы разразились критикой из-за коррупционного скандала: "крысы бегут с корабля"

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что "крысы бегут с корабля". По его словам, пусть члены наблюдательного совета "Энергоатома" вернут все, что "заработали", покрывая коррупцию.

Коррупция. Иллюстративное фото

"Они считают всех дебилами, хотя недавно признавали, что они сами дебилы. Это прямая цитата Милованова, и я не буду с ней спорить", — отметил народный депутат.

Политик напомнил, что после коррупционного скандала с "Энергоатомом" Милованов написал трагический пост о том, что идет из наблюдательного совета компании. Через несколько часов, по словам нардепа, премьер-министр разогнала весь наблюдательный совет вместе с Миловановым. Но, убежден нардеп, "деятелю" нужно было собрать брани, а не взять ответственность.

"Однако нельзя просто пойти и все забыть. У меня есть вопросы ко всем, уже бывшим, представителям наблюдательного совета. Сколько они получили средств пока там работали? Что хорошего они сделали для государства? Может, вместо эмоциональных постов — вернуть те средства, которые государство заплатило за бездействие и покрытие коррупции?!", — отметил политик.

По его словам, средства могли бы пойти на Вооруженные Силы Украины, учителям, медикам, пенсионерам — они ведь действительно этого заслуживают.

"А не те, кто годами сидел на схемах и делал вид, что ничего не видит!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению народного депутата Украины Алексея Кучеренко, виноват в коррупции в "Энергоатоме". По его словам, политическую ответственность за бездействие и служебную халатность в первую очередь должно нести правительство и Минэкономики.