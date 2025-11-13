Нардепы разразились критикой из-за коррупционного скандала: "крысы бегут с корабля"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что "крысы бегут с корабля". По его словам, пусть члены наблюдательного совета "Энергоатома" вернут все, что "заработали", покрывая коррупцию.
Коррупция. Иллюстративное фото
Политик напомнил, что после коррупционного скандала с "Энергоатомом" Милованов написал трагический пост о том, что идет из наблюдательного совета компании. Через несколько часов, по словам нардепа, премьер-министр разогнала весь наблюдательный совет вместе с Миловановым. Но, убежден нардеп, "деятелю" нужно было собрать брани, а не взять ответственность.
По его словам, средства могли бы пойти на Вооруженные Силы Украины, учителям, медикам, пенсионерам — они ведь действительно этого заслуживают.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению народного депутата Украины Алексея Кучеренко, виноват в коррупции в "Энергоатоме". По его словам, политическую ответственность за бездействие и служебную халатность в первую очередь должно нести правительство и Минэкономики.