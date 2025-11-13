logo

Нардепы разразились критикой из-за коррупционного скандала: "крысы бегут с корабля"
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы разразились критикой из-за коррупционного скандала: "крысы бегут с корабля"

Народный депутат Разумков прокомментировал позицию члена наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" Тимофея Милованова

13 ноября 2025, 16:50
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что "крысы бегут с корабля". По его словам, пусть члены наблюдательного совета "Энергоатома" вернут все, что "заработали", покрывая коррупцию.

Нардепы разразились критикой из-за коррупционного скандала: "крысы бегут с корабля"

Коррупция. Иллюстративное фото

"Они считают всех дебилами, хотя недавно признавали, что они сами дебилы. Это прямая цитата Милованова, и я не буду с ней спорить", — отметил народный депутат.

Политик напомнил, что после коррупционного скандала с "Энергоатомом" Милованов написал трагический пост о том, что идет из наблюдательного совета компании. Через несколько часов, по словам нардепа, премьер-министр разогнала весь наблюдательный совет вместе с Миловановым. Но, убежден нардеп, "деятелю" нужно было собрать брани, а не взять ответственность.

"Однако нельзя просто пойти и все забыть. У меня есть вопросы ко всем, уже бывшим, представителям наблюдательного совета. Сколько они получили средств пока там работали? Что хорошего они сделали для государства? Может, вместо эмоциональных постов — вернуть те средства, которые государство заплатило за бездействие и покрытие коррупции?!", — отметил политик.

По его словам, средства могли бы пойти на Вооруженные Силы Украины, учителям, медикам, пенсионерам — они ведь действительно этого заслуживают.

"А не те, кто годами сидел на схемах и делал вид, что ничего не видит!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению народного депутата Украины Алексея Кучеренко, виноват в коррупции в "Энергоатоме". По его словам, политическую ответственность за бездействие и служебную халатность в первую очередь должно нести правительство и Минэкономики.



Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4511
