Нардепам уривається терпець: як пояснили нову істерику в Україні
Нардепам уривається терпець: як пояснили нову істерику в Україні

Народний депутат Гончаренко запевнив, що не варто панікувати через повідомлення про нібито катастрофічну ситуацію з водою в Одесі

12 березня 2026, 20:17
Автор:
Кречмаровская Наталия

У мережі інтернет з'явилася інформація, що нібито Одеса може залишитися без питної води. Повідомляється що ворожий обстріл призвів до забруднення річки Дністер. 

Нардепам уривається терпець: як пояснили нову істерику в Україні

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що Telegram-канали розносять фейки про Одесу. 

“На цей раз нібито все, караул, не буде питної води в Одесі, Дністер забруднений. І 99% інформації, що вони дають – це вигадки”, — зазначив нардеп. 

За його словами, після атаки РФ, яка сталась 7 березня, ймовірно, стався виток ракетного палива у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Річка Дністер забезпечує водою Одесу та Кишинів, зазначив політик. Було помічене забруднення біля міста Могилів-Подільський, в районі села Козлів, у районі села Нагоряни. 

Для моніторингу ситуації 11 березня, за словами народного депутата, експерти взяли проби води у районі питного водозабору міста Одеса, у селі Маяки та у Дністровському лимані. Результатів, як зазначив нардеп.поки немає. 

“Після узгодження дій з Молдовою підрозділи ДСНС розпочнуть встановлення загороджувальних бонових ліній та застосування сорбентів для локалізації й збору маслянистих забруднень. Тобто всі служби працюють. А Telegram-каналам варто було б трохи заспокоїтись, може накрапати валерʼянки. Бо ці істерики вже нема сил читати”, — зазначив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда знову розганяє фейк — нібито військові критикують рішення президента України Володимира Зеленського. 

У TikTok фіксується нова хвиля ШІ-відео від імені українських військових. Вони нібито критикують співпрацю України з міжнародними партнерами у сфері протидії іранським дронам.




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/53319
