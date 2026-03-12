Нардепам уривається терпець: як пояснили нову істерику в Україні

У мережі інтернет з'явилася інформація, що нібито Одеса може залишитися без питної води. Повідомляється що ворожий обстріл призвів до забруднення річки Дністер.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що Telegram-канали розносять фейки про Одесу.

“На цей раз нібито все, караул, не буде питної води в Одесі, Дністер забруднений. І 99% інформації, що вони дають – це вигадки”, — зазначив нардеп.

За його словами, після атаки РФ, яка сталась 7 березня, ймовірно, стався виток ракетного палива у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Річка Дністер забезпечує водою Одесу та Кишинів, зазначив політик. Було помічене забруднення біля міста Могилів-Подільський, в районі села Козлів, у районі села Нагоряни.

Для моніторингу ситуації 11 березня, за словами народного депутата, експерти взяли проби води у районі питного водозабору міста Одеса, у селі Маяки та у Дністровському лимані. Результатів, як зазначив нардеп.поки немає.

“Після узгодження дій з Молдовою підрозділи ДСНС розпочнуть встановлення загороджувальних бонових ліній та застосування сорбентів для локалізації й збору маслянистих забруднень. Тобто всі служби працюють. А Telegram-каналам варто було б трохи заспокоїтись, може накрапати валерʼянки. Бо ці істерики вже нема сил читати”, — зазначив політик.

