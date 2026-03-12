Нардепам уривається терпець: як пояснили нову істерику в Україні

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У мережі інтернет з'явилася інформація, що нібито Одеса може залишитися без питної води. Повідомляється що ворожий обстріл призвів до забруднення річки Дністер.
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що Telegram-канали розносять фейки про Одесу.
За його словами, після атаки РФ, яка сталась 7 березня, ймовірно, стався виток ракетного палива у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Річка Дністер забезпечує водою Одесу та Кишинів, зазначив політик. Було помічене забруднення біля міста Могилів-Подільський, в районі села Козлів, у районі села Нагоряни.
Для моніторингу ситуації 11 березня, за словами народного депутата, експерти взяли проби води у районі питного водозабору міста Одеса, у селі Маяки та у Дністровському лимані. Результатів, як зазначив нардеп.поки немає.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда знову розганяє фейк — нібито військові критикують рішення президента України Володимира Зеленського.
У TikTok фіксується нова хвиля ШІ-відео від імені українських військових. Вони нібито критикують співпрацю України з міжнародними партнерами у сфері протидії іранським дронам.