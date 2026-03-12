logo

Нардепы теряют терпение: как объяснили новую истерику в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы теряют терпение: как объяснили новую истерику в Украине

Народный депутат Гончаренко заверил, что не стоит паниковать из-за сообщений о якобы катастрофической ситуации с водой в Одессе

12 марта 2026, 20:17
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В сети интернет появилась информация, что якобы Одесса может остаться без питьевой воды. Сообщается, что вражеский обстрел привел к загрязнению реки Днестр.

Нардепы теряют терпение: как объяснили новую истерику в Украине

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что Telegram-каналы разносят фейки об Одессе.

"На этот раз вроде бы все, караул, не будет питьевой воды в Одессе, Днестр загрязнен. И 99% информации, которую они дают — это выдумки", — отметил нардеп.

По его словам, после атаки РФ, произошедшей 7 марта, вероятно, произошел утечка ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области. Река Днестр снабжает водой Одессу и Кишинев, отметил политик. Было замечено загрязнение у города Могилев-Подольский, в районе села Козлов, в районе села Нагоряны.

Для мониторинга ситуации 11 марта, по словам народного депутата, эксперты взяли пробы воды в районе питьевого водозабора города Одесса, в селе Маяки и в Днестровском лимане. Результатов, как отметил нардеп, пока нет.

"После согласования действий с Молдовой подразделения ГСЧС начнут установку заградительных боновых линий и применение сорбентов для локализации и сбора маслянистых загрязнений. То есть все службы работают. А Telegram-каналам стоило бы немного успокоиться, может накрапать валерьянки. Ибо эти истерики уже нет сил читать”, — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда снова разгоняет фейк — якобы военные критикуют решение президента Украины Владимира Зеленского.

В TikTok фиксируется новая волна ИИ-видео от имени украинских военных. Они якобы критикуют сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере противодействия иранским дронам.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/53319
