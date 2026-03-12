Нардепы теряют терпение: как объяснили новую истерику в Украине

В сети интернет появилась информация, что якобы Одесса может остаться без питьевой воды. Сообщается, что вражеский обстрел привел к загрязнению реки Днестр.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что Telegram-каналы разносят фейки об Одессе.

"На этот раз вроде бы все, караул, не будет питьевой воды в Одессе, Днестр загрязнен. И 99% информации, которую они дают — это выдумки", — отметил нардеп.

По его словам, после атаки РФ, произошедшей 7 марта, вероятно, произошел утечка ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области. Река Днестр снабжает водой Одессу и Кишинев, отметил политик. Было замечено загрязнение у города Могилев-Подольский, в районе села Козлов, в районе села Нагоряны.

Для мониторинга ситуации 11 марта, по словам народного депутата, эксперты взяли пробы воды в районе питьевого водозабора города Одесса, в селе Маяки и в Днестровском лимане. Результатов, как отметил нардеп, пока нет.

"После согласования действий с Молдовой подразделения ГСЧС начнут установку заградительных боновых линий и применение сорбентов для локализации и сбора маслянистых загрязнений. То есть все службы работают. А Telegram-каналам стоило бы немного успокоиться, может накрапать валерьянки. Ибо эти истерики уже нет сил читать”, — отметил политик.

