Нардепам уривається терпець: що стане вироком для влади

В Україні проблеми із силовою мобілізацією не вирішують. Народні депутати переконані, що саму систему терцентрів потрібно ліквідувати, а натомість запровадити рекрутинг з повагою до українців та сильною мотивацією — щоб українці пишалися тим, що захищають Батьківщину.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Гончаренко під час виступу на пленарному засіданні у Верховній Раді показав рентгенівський знімок. За його словами, на ньому можна побачити “тріщині довіри, зміщення совісті та переломи обіцянок”. Народний обранець нагадав, що у 2022 році українці біля ТЦК робити фото черг, робили селфі, казали, що хочуть захищати Батьківщину. А зараз після відвідання ТЦК, як зазначив політик, роблять рентген переломів рук, ніг, а й іноді голови.

“Це те, що відбувається. І це є діагноз і вирок цій владі. І до речі це вирок чи придатні ви керувати країною”, — звернувся він до своїх колег.

Народний депутат вчергове наголосив, що ситуацію потрібно терміново виправляти. Окремо він звернувся до очільників ТЦК та нагадав про невідворотну відповідальність.

“Я хочу звернутись до очільників ТЦК Якщо ви думаєте, що все вам зійде з рук. Якщо ви думаєте, що всі, кому ви збираєте корупційні гроші, вас прикриють. То цього не буде”, — наголосив він.

Гончаренко попередив, що всі вони будуть відповідати за корупцію, за неповагу до людей, за побиття, і не дай Боже, вбивства.

“Треба ліквідувати цю ганебну систему. Щоб після походів до ТЦК не треба було йти у рентген-кабінет”, — резюмував політик.

