Нардепы теряют терпение: что станет приговором для власти

В Украине проблемы с силовой мобилизацией не разрешаются. Народные депутаты убеждены, что саму систему терцентров нужно ликвидировать, а ввести рекрутинг с уважением к украинцам и сильной мотивацией — чтобы украинцы гордились тем, что защищают Родину.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко во время выступления на пленарном заседании в Верховной Раде показал рентгеновский снимок. По его словам, на нем можно увидеть "трещины доверия, смещение совести и переломы обещаний". Народный избранник напомнил, что в 2022 году украинцы возле ТЦК будут делать фото очередей, делали селфи, говорили, что хотят защищать Родину. А сейчас после посещения ТЦК, как отметил политик, делают рентген переломов рук, ног, но и иногда головы.

"Это то, что происходит. И это диагноз и приговор этой власти. И кстати это также приговор — пригодны ли вы руководить страной", — обратился он к своим коллегам.

Народный депутат в очередной раз подчеркнул, что ситуацию нужно срочно исправлять. Отдельно он обратился к руководителям ТЦК и напомнил о неотвратимой ответственности.

"Я хочу обратиться к руководителям ТЦК Если вы думаете, что все вам сойдет с рук. Если вы думаете, что все, кому вы собираете коррупционные деньги, вас прикроют. Этого не будет", — подчеркнул он.

Гончаренко предупредил, что все они будут отвечать за коррупцию, за неуважение к людям, за избиение, и не дай Бог, убийства.

"Надо ликвидировать эту позорную систему. Чтобы после походов в ТЦК не нужно было идти в рентген-кабинет", — резюмировал политик.

