“Відстрочки від мобілізації не працюють”: у Раді пояснили, що зміниться з 1 листопада

Кречмаровская Наталия
З 1 листопада в Україні змінюються правила оформлення відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді розповіли, хто може отримати відстрочку та що для цього потрібно робити.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що практично більша частина адвокатів активізувала свої сторінки у соціальних мережах пропонуючи громадянам України свої послуги. Вони посилаються на те, що знову якась зрада що тепер відстрочки не працюють. За словами нардепа, вони просто намагаються заплутати українців, щоб ті прийшли до них на консультацію.
Політик пояснив, що зміниться з 1 листопада та хто матиме право оформити відстрочку від мобілізації.
За його словами, раніше кожні 3 місяці потрібно було приходити до ТЦК та приносити довідку, щоб підтвердити право на відстрочку. Адже не було взаємодії між реєстрами, а Міністерство оборони не мало доступу до реєстрів інших державних установ.
Політик зауважив, що модернізує систему військового обліку, оформлення відстрочок і перетину кордону — більшість процесів переводять у цифровий формат.
