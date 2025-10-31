“Відстрочки від мобілізації не працюють”: у Раді пояснили, що зміниться з 1 листопада

З 1 листопада в Україні змінюються правила оформлення відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді розповіли, хто може отримати відстрочку та що для цього потрібно робити.

Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що практично більша частина адвокатів активізувала свої сторінки у соціальних мережах пропонуючи громадянам України свої послуги. Вони посилаються на те, що знову якась зрада що тепер відстрочки не працюють. За словами нардепа, вони просто намагаються заплутати українців, щоб ті прийшли до них на консультацію.

Політик пояснив, що зміниться з 1 листопада та хто матиме право оформити відстрочку від мобілізації.

“Суспільство вимагало реформ у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, та боротьбу з корупцією. Тому Міністерство оборони України разом з Міністерством цифрової трансформації України намагаються максимально все оцифрувати. Всі відстрочки які перелічені в законі про мобілізацію вони так і зберігаються! Тобто жодних законодавчих змін у ці норми не вносилось”, — зазначив він.

За його словами, раніше кожні 3 місяці потрібно було приходити до ТЦК та приносити довідку, щоб підтвердити право на відстрочку. Адже не було взаємодії між реєстрами, а Міністерство оборони не мало доступу до реєстрів інших державних установ.

“Зараз все спростилось. Якщо ви є у цьому реєстрі вам вже не потрібно нікуди йти, системи працюють між собою самі підтягнуть цю інформацію в ваш особистий кабінет. Так я не виключаю що можуть бути якісь технічні збої, або, наприклад, якась інформація буде чомусь не відповідати. І тоді дійсно прийдеться один раз прийти до ЦНАПу з заявою яка додається в постанові, щоб підтвердити що у вас все добре”, — пояснив Федієнко.

Політик зауважив, що модернізує систему військового обліку, оформлення відстрочок і перетину кордону — більшість процесів переводять у цифровий формат.

