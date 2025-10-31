"Отсрочки от мобилизации не работают": в Раде объяснили, что изменится с 1 ноября

С 1 ноября в Украине изменяются правила оформления отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде рассказали, кто может получить отсрочку и что для этого нужно делать.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что практически большая часть адвокатов активизировала свои страницы в социальных сетях, предлагая гражданам Украины свои услуги. Они ссылаются на то, что снова какая-то "зрада", что теперь отсрочки не работают. По словам нардепа, они просто пытаются запутать украинцев, чтобы те пришли к ним на консультацию.

Политик объяснил, что изменится с 1 ноября и кто будет вправе оформить отсрочку от мобилизации.

"Общество требовало реформ в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, и борьбу с коррупцией. Поэтому Министерство обороны Украины вместе с Министерством цифровой трансформации Украины пытаются максимально все оцифровать. Все отсрочки, перечисленные в законе о мобилизации, они так и сохраняются! То есть никаких законодательных изменений в эти нормы не вносилось", — отметил он.

По его словам, ранее каждые три месяца нужно было приходить в ТЦК и приносить справку, чтобы подтвердить право на отсрочку. Ведь не было взаимодействия между реестрами, а Министерство обороны не имело доступа к реестрам других государственных учреждений.

"Сейчас все упростилось. Если вы есть в этом реестре вам уже не нужно никуда идти, системы работают между собой сами подтянут эту информацию в ваш личный кабинет. Так я не исключаю что могут быть какие-то технические сбои, или, например, какая-то информация будет почему-то не соответствовать. И тогда действительно придется один раз прийти в ЦНАП с заявлением, которое прилагается в постановлении, чтобы подтвердить, что у вас все хорошо”, — пояснил Федиенко.

Политик отметил, что модернизирует систему военного учета, оформление отсрочек и пересечения границы – большинство процессов переводят в цифровой формат.

