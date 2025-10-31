logo

BTC/USD

109573

ETH/USD

3855.48

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека "Отсрочки от мобилизации не работают": в Раде объяснили, что изменится с 1 ноября
commentss НОВОСТИ Все новости

"Отсрочки от мобилизации не работают": в Раде объяснили, что изменится с 1 ноября

Народный депутат Федиенко рассказал, как будут оформлять отсрочки от мобилизации с 1 ноября

31 октября 2025, 20:07 comments1191
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

С 1 ноября в Украине изменяются правила оформления отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде рассказали, кто может получить отсрочку и что для этого нужно делать.

"Отсрочки от мобилизации не работают": в Раде объяснили, что изменится с 1 ноября

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что практически большая часть адвокатов активизировала свои страницы в социальных сетях, предлагая гражданам Украины свои услуги. Они ссылаются на то, что снова какая-то "зрада", что теперь отсрочки не работают. По словам нардепа, они просто пытаются запутать украинцев, чтобы те пришли к ним на консультацию.

Политик объяснил, что изменится с 1 ноября и кто будет вправе оформить отсрочку от мобилизации.

"Общество требовало реформ в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, и борьбу с коррупцией. Поэтому Министерство обороны Украины вместе с Министерством цифровой трансформации Украины пытаются максимально все оцифровать. Все отсрочки, перечисленные в законе о мобилизации, они так и сохраняются! То есть никаких законодательных изменений в эти нормы не вносилось", — отметил он. 

По его словам, ранее каждые три месяца нужно было приходить в ТЦК и приносить справку, чтобы подтвердить право на отсрочку. Ведь не было взаимодействия между реестрами, а Министерство обороны не имело доступа к реестрам других государственных учреждений.

"Сейчас все упростилось. Если вы есть в этом реестре вам уже не нужно никуда идти, системы работают между собой сами подтянут эту информацию в ваш личный кабинет. Так я не исключаю что могут быть какие-то технические сбои, или, например, какая-то информация будет почему-то не соответствовать. И тогда действительно придется один раз прийти в ЦНАП с заявлением, которое прилагается в постановлении, чтобы подтвердить, что у вас все хорошо”, — пояснил Федиенко.

Политик отметил, что модернизирует систему военного учета, оформление отсрочек и пересечения границы – большинство процессов переводят в цифровой формат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о мобилизации женщин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/fediienko_oleksandr/3795
Теги:

Новости

Все новости