"Отсрочки от мобилизации не работают": в Раде объяснили, что изменится с 1 ноября

С 1 ноября в Украине изменяются правила оформления отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде рассказали, кто может получить отсрочку и что для этого нужно делать.
Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что практически большая часть адвокатов активизировала свои страницы в социальных сетях, предлагая гражданам Украины свои услуги. Они ссылаются на то, что снова какая-то "зрада", что теперь отсрочки не работают. По словам нардепа, они просто пытаются запутать украинцев, чтобы те пришли к ним на консультацию.
Политик объяснил, что изменится с 1 ноября и кто будет вправе оформить отсрочку от мобилизации.
По его словам, ранее каждые три месяца нужно было приходить в ТЦК и приносить справку, чтобы подтвердить право на отсрочку. Ведь не было взаимодействия между реестрами, а Министерство обороны не имело доступа к реестрам других государственных учреждений.
Политик отметил, что модернизирует систему военного учета, оформление отсрочек и пересечения границы – большинство процессов переводят в цифровой формат.
