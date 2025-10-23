Народний депутат України Євген Петруняк звернувся до міністра освіти Оксена Лісового щодо заборони проведення у закладах освіти (дошкільної, середньої та вищої) активностей, пов'язаних із так званим 'святом Гелловін". Мовляв, це суперечить духовно-моральним цінностям українського суспільства та християнським традиціям нашої держави. Про це повідомив нардеп Максим Бужанський.

Нардеп заступився за УПЦ МП та потролив колегу щодо Хелловіну

"Товариші, всі на боротьбу з Хелловіном! Вчора було рано, завтра буде пізно, сьогодні! Бахнути найбільшу релігійну конфесію країни не суперечить християнським цінностям, і десь навіть традиціям, але, с*ка, якщо хоч один школяр буде помічений поряд з гарбузом, та просто з чимось жовтим і круглим – це виклик нашої державності. Сатанинський, не побоюсь цього слова, виклик! Так зване свято, трохи по-радянському звучить, не знаходите?) Переможемо Хелловін, потім і Святого Валентина зробимо як пацана. І не таких бороли", – пише Бужанський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наближається свято Хелловіну, яке в Україні офіційно не відзначають, у школі та дошкільних закладах теж такі заходи не проводяться, або виключно за бажанням батьків чи з ініціативи дітей. Проте в розважальних дитячих закладах, магазинах та ТРЦ ця тематика доволі актуальна, для дітей та дорослих відбуваються такі свята. Як церква та Український інститут національної пам’яті ставиться до самого цього свята та чи є перспектива того, що Хелловін приживеться в Україні, можливо на загальному рівні, як у Європі чи Америці? На ці питання для порталу "Коментарі" відповіли експерти.