Нардеп вступился за УПЦ МП и потроллил коллегу из-за Хеллоуина

Народный депутат Украины Евгений Петруняк обратился к министру образования Оксену Лисовому относительно запрета проведения в учебных заведениях (дошкольного, среднего и высшего уровня) активностей, связанных с так называемым "праздником Хэллоуин". Мол, это противоречит духовно-нравственным ценностям украинского общества и христианским традициям нашего государства. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский.

Нардеп вступился за УПЦ МП и потроил коллегу по Хеллоуину

"Товарищи, все на борьбу с Хэлловином! Вчера было рано, завтра будет поздно, сегодня! Бахнуть крупнейшую религиозную конфессию страны не противоречит христианским ценностям, и где то даже традициям, но, с*ка, если хоть один школьник будет замечен рядом с тыквой, да просто с чем-то жёлтым и круглым – это вызов нашей державности. Сатанинский, не побоюсь этого слова, вызов! Так называемый праздник, немного по-советски звучит, не находите?) Победим Хэлловин, потом и Святого Валентина сделаем как пацана. И не таких бороли", – пишет Бужанский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что приближается праздник Хэллоуина, который в Украине официально не отмечают, в школе и дошкольных учреждениях тоже такие мероприятия не проводятся, или исключительно по желанию родителей или по инициативе детей. Однако в развлекательных детских заведениях, магазинах и ТРЦ эта тематика достаточно актуальна, для детей и взрослых проходят такие праздники. Как церковь и Украинский институт национальной памяти относится к самому этому празднику и есть ли перспектива того, что Хэллоуин приживется в Украине, возможно, на общем уровне, как в Европе или Америке? На эти вопросы для портала "Комментарии" ответили эксперты.