Наближається свято Хелловіну, яке в Україні офіційно не відзначають, у школі та дошкільних закладах теж такі заходи не проводяться, або виключно за бажанням батьків чи з ініціативи дітей. Проте в розважальних дитячих закладах, магазинах та ТРЦ ця тематика доволі актуальна, для дітей та дорослих відбуваються такі свята. Як церква та Український інститут національної пам’яті ставиться до самого цього свята та чи є перспектива того, що Хелловін приживеться в Україні, можливо на загальному рівні, як у Європі чи Америці? На ці питання для порталу "Коментарі" відповіли експерти.

«Хелловін – то все від лукавого»: як в Україні реагують на свято-маскарад

Священник Тернопільської єпархії Православної Церкви України та блогер Олексій Філюк категорично проти Хелловіну та вважає його нехристиянським святом.

"В Україні вистачає своїх гарних християнських українських свят і традицій. Тому не треба біснуватися. А то, що кмітливі підприємці хочуть собі заробити копійчину, ну то вже друге питання. І вони будь-якими способами заманюють людей свої тенети. Але то не добре. Я не прихильник того, а проти Хелловіна. Ну ви ж знаєте, що все одно діти на таку комерцію, на рекламу, вони ведуться. Тому я постійно пропагую християнство в соцмережах, в засобах масової інформації, на парафіях, в церкві", – наголошує священник.

За його словами, що коли літо вже закінчується, а до різдвяних свят ще рано, то восени для дітей є чудове свято у християнському форматі.

"Є день українського козацтва, 1 жовтня, гарне християнське свято, П окрова, Д ень козацтва, Д ень захисників України. От хай святкують. Т им більше на час війни т а бісовщина не доречно ", – наголошує Олексій Філюк.

Чи перекликається Хелловін з Різвяними святами, коли теж ряжені ходять колядувати, то священник відповів, що й сам брав участь у колядках, але вже тоді не визнавав перевдягання в нечисту силу.

" Якщо є вертепи, то вони розповідають про різдво Ісуса Христа, а якщо вже щось інше, там чертяки ходять, то вже теж от лукавого. Я сам ходив колядувати, але я був ангелом. Ангел, пастушки, то файно було, а інше я не признаю ", – додав Філюк.

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович теж вважає, що в Україні навряд чи приживеться Хелловін на державному рівні.

"Я не думаю, що воно колись стане якимось державним святом, традиційним святом чи релігійним святом, тому що це не українська традиція. Але так як ця традиція дуже поширена на Заході України і є частиною Заходу, особливо в культурному світі, відповідно це свято періодично десь виринає в якихось фільмах, літературі, музиці, то безперечно, що це підхопило і маркетинг, комерція. І воно так чи інакше неофіційно присутнє. Я думаю, що таким неофіційно присутнім воно і залишиться. Тобто не думаю, що будуть якісь зміни в цьому питанні", – зазначає В’ятрович.

За його словами в історичному контексті Хелловін теж не перекликається з українською культурою.

"Українська традиція в шануванні мертвих на перше листопада, вона інакша. Тобто це кельтська традиція, це щось зовсім інше насправді. Воно буде таким неформальним, неформатним, може навіть якимось протестним для молоді, для підлітків. Для старшого покоління це теж якась чужа традиція, яка їм дуже далека", – наголосив директор Українського інституту національної пам’яті.