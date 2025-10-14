Приближается праздник Хэллоуина, который в Украине официально не отмечают, в школе и дошкольных учреждениях тоже такие мероприятия не проводятся или исключительно по желанию родителей или по инициативе детей. Однако в развлекательных детских заведениях, магазинах и ТРЦ эта тематика достаточно актуальна, для детей и взрослых проходят такие праздники. Как церковь и Украинский институт национальной памяти относится к самому этому празднику и есть ли перспектива того, что Хэллоуин приживется в Украине, возможно, на общем уровне, как в Европе или Америке? На эти вопросы для портала "Комментарии" ответили эксперты.

«Хэллоуин – это все от лукавого»: как в Украине реагируют на праздник-маскарад

Священник Тернопольской епархии Православной Церкви Украины и блогер Алексей Филюк категорически против Хэллоуина и считает его нехристианским праздником.

"В Украине хватает своих красивых христианских украинских праздников и традиций. Поэтому не надо бесноваться. А то, что сообразительные предприниматели хотят себе заработать копеечку, ну это уже второй вопрос. И они любыми способами привлекают людей свои сети. Но это не хорошо. Я не сторонник этого, а против Хэллоуина. Ну вы же знаете, что все равно дети на такую коммерцию, на рекламу, они ведутся. Поэтому я постоянно пропагандирую христианство в соцсетях, в средствах массовой информации, на парафиях, в церквях", – отмечает священник.

По его словам, когда лето уже заканчивается, а до рождественских праздников еще рано, то осенью для детей есть замечательный праздник в христианском формате.

"Есть день украинского казачества, 1 октября, хороший христианский праздник, Покрова , День казачества, День защитников Украины. Вот пусть празднуют. Тем более на время войны эта бесовщина не уместна ", – отмечает Алексей Филюк.

Перекликается ли Хэллоуин с Рождественскими праздниками, когда тоже ряженые ходят колядовать, то священник ответил, что и сам участвовал в колядках, но уже тогда не признавал переодевание в нечистую силу.

" Если есть вертепы, то они рассказывают о рождестве Иисуса Христа, а если уж что-то другое, там чертяки ходят, то это уже от лукавого. Я сам ходил колядовать, но я был ангелом. Ангел, пастушки, это хорошо было, а остальное я не признаю ", – добавил Филюк.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович тоже считает, что в Украине вряд ли приживется Хэллоуин на государственном уровне.

"Я не думаю, что он когда-нибудь станет каким-то государственным праздником, традиционным праздником или религиозным праздником, потому что это не украинская традиция. Но так как эта традиция очень распространена на Западе Украины и является частью Запада, особенно в культурном мире, соответственно этот праздник периодически где-то возникает в каких-то фильмах, литературе, музыке, то бесспорно, что это подхватили и маркетинг, коммерция. И он так или иначе неофициально присутствует. Я думаю, что таким неофициально присутствующим он и останется. То есть не думаю, что будут какие-либо изменения в этом вопросе", – отмечает Вятрович.

По его словам, в историческом контексте Хэллоуин тоже не перекликается с украинской культурой.

"Украинская традиция в почитании мертвых на первое ноября, она иная. То есть это кельтская традиция, это что-то совсем другое. Он будет таким неформальным, неформатным, может даже каким-то протестным для молодежи, для подростков. Для старшего поколения это тоже чужая традиция, которая им очень далека", – подчеркнул директор Украинского института национальной памяти.