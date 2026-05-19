Нардеп Власенко заявив про «піаризацію» роботи НАБУ і САП



















НАБУ і САП більше працюють у медійній та піар-площині, ніж займаються розслідуваннями та збором доказів. Вони публічно розкривають деталі справ, фактично роблячи підозрюваних винними ще до рішення суду, замість того, щоб доводити провину в законний процесуальний спосіб. Таку думку висловив народний депутат Сергій Власенко.

За словами парламентаря, антикорупційні органи роблять акцент на публічності та висвітленні справ у медіа замість проведення фахових і неупереджених розслідувань.

"Вони працюють у піар-площині. 90% їхньої активності спрямовані на медіа. На жаль, я не бачу в них ані ефективності, ані професіоналізму", — заявив Власенко.

Нардеп зазначив, що для НАБУ і САП простіше скликати пресконференцію та публічно розкрити деталі справи, ніж прискіпливо збирати доказову базу та формувати сильну обвинувальну позицію в суді.

Як приклад професійного підходу Власенко навів роботу європейських правоохоронних органів, які, за його словами, утримуються від коментарів щодо деталей справ до завершення слідчих дій та передачі матеріалів до суду.

Крім того, парламентар поставив під сумнів незалежність українських антикорупційних органів.

"Керівник групи детективів НАБУ вже місяць перебуває у США. Що він там робить? Чому наші антикорупційні правоохоронні органи бігають звітувати в посольства? Це незалежні органи?" — сказав Власенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура публічно спростували інформацію російських пропагандистських медіа про нібито підготовку арешту дружини президента України Олени Зеленської.

Приводом для офіційної реакції стали публікації російської державної агенції РІА Новини, яка з посиланням на неназвані "джерела в російських силових структурах" заявила, ніби НАБУ та САП проводять розслідування щодо першої леді України та готують процесуальні дії проти неї.



