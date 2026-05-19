logo

BTC/USD

76837

ETH/USD

2119.93

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Нардеп Власенко заявил о «пиаризации» работы НАБУ и САП
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп Власенко заявил о «пиаризации» работы НАБУ и САП

90% пиара: Власенко поставил под вопрос профессиональность и независимость НАБУ и САП

19 мая 2026, 18:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения








НАБУ и САП больше работают в медийной и пиар-плоскости, чем занимаются расследованиями и сбором доказательств. Они публично раскрывают детали дел, фактически делая подозреваемых виновными еще до решения суда, вместо того, чтобы доказывать вину законным процессуальным способом. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Власенко.

Нардеп Власенко заявил о «пиаризации» работы НАБУ и САП

Иллюстративное фото

По словам парламентария, антикоррупционные органы делают акцент на публичности и освещении дел в СМИ вместо проведения профессиональных и беспристрастных расследований.

"Они работают в пиар-плоскости. 90% их активности направлены на медиа. К сожалению, я не вижу в них ни эффективности, ни профессионализма", — заявил Власенко.

Нардеп отметил, что для НАБУ и САП проще созвать пресс-конференцию и публично раскрыть детали дела, чем тщательно собирать доказательную базу и формировать сильную обвинительную позицию в суде.

В качестве примера профессионального подхода Власенко привел работу европейских правоохранительных органов, которые, по его словам, воздерживаются от комментариев по поводу деталей дел до завершения следственных действий и передачи материалов в суд.

Кроме того, парламентарий подверг сомнению независимость украинских антикоррупционных органов.

"Руководитель группы детективов НАБУ уже месяц находится в США. Что он делает? Почему наши антикоррупционные правоохранительные органы бегают отчитываться в посольства? Это независимые органы? – сказал Власенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура публично опровергли информацию российских пропагандистских медиа о якобы подготовке ареста супруги президента Украины Елены Зеленской.

Поводом для официальной реакции стали публикации российского государственного агентства РИА Новости, которое со ссылкой на неназванные "источники в российских силовых структурах" заявило, будто НАБУ и САП проводят расследование первой леди Украины и готовят процессуальные действия против нее.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости