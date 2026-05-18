У РФ заявили про підготовку «арешту Олени Зеленської»: з'явилася реакція НАБУ та САП

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура публічно спростували інформацію російських пропагандистських медіа про нібито підготовку арешту дружини президента України Олени Зеленської.

Олена Зеленська. Фото: з відкритих джерел

Приводом для офіційної реакції стали публікації російської державної агенції РІА Новини, яка з посиланням на неназвані "джерела в російських силових структурах" заявила, ніби НАБУ та САП проводять розслідування щодо першої леді України та готують процесуальні дії проти неї.

У відповідь НАБУ та САП виступили із жорстким спростуванням.

"Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкиданнях", — наголосили в антикорупційних органах.

У відомствах зазначили, що такі публікації є частиною системної інформаційної кампанії Росії, спрямованої на дискредитацію українських державних інститутів та підрив довіри до антикорупційної системи країни.

У САП окремо наголосили, що жодних розслідувань чи слідчих дій щодо Олени Зеленської не існує, а інформація, що поширюється, — черговий елемент російської пропаганди.

Українські антикорупційні органи вважають, що подібні фейки мають відразу кілька цілей: дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію всередині країни, посіяти недовіру до влади та послабити єдність суспільства в умовах повномасштабної війни.

В останні місяці російська пропаганда регулярно поширює помилкові повідомлення про нібито конфлікти всередині української влади, розслідування проти високопосадовців і "таємні" кримінальні справи. У Києві заявляють, що такі інформаційні атаки стають частиною гібридної війни проти України.

