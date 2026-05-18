У РФ заявили про підготовку «арешту Олени Зеленської»: з'явилася реакція НАБУ та САП
У РФ заявили про підготовку «арешту Олени Зеленської»: з'явилася реакція НАБУ та САП

Кремлівські ЗМІ запустили фейк про розслідування проти першої леді України, але антикорупційні органи заявили про масштабну дезінформаційну атаку

18 травня 2026, 08:54
Кравцев Сергей

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура публічно спростували інформацію російських пропагандистських медіа про нібито підготовку арешту дружини президента України Олени Зеленської.

Олена Зеленська. Фото: з відкритих джерел

Приводом для офіційної реакції стали публікації російської державної агенції РІА Новини, яка з посиланням на неназвані "джерела в російських силових структурах" заявила, ніби НАБУ та САП проводять розслідування щодо першої леді України та готують процесуальні дії проти неї.

У відповідь НАБУ та САП виступили із жорстким спростуванням.

"Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкиданнях", — наголосили в антикорупційних органах.

У відомствах зазначили, що такі публікації є частиною системної інформаційної кампанії Росії, спрямованої на дискредитацію українських державних інститутів та підрив довіри до антикорупційної системи країни.

У САП окремо наголосили, що жодних розслідувань чи слідчих дій щодо Олени Зеленської не існує, а інформація, що поширюється, — черговий елемент російської пропаганди.

Українські антикорупційні органи вважають, що подібні фейки мають відразу кілька цілей: дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію всередині країни, посіяти недовіру до влади та послабити єдність суспільства в умовах повномасштабної війни.

В останні місяці російська пропаганда регулярно поширює помилкові повідомлення про нібито конфлікти всередині української влади, розслідування проти високопосадовців і "таємні" кримінальні справи. У Києві заявляють, що такі інформаційні атаки стають частиною гібридної війни проти України.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3875
