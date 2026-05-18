В РФ заявили о подготовке «ареста Елены Зеленской»: появилась реакция НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура публично опровергли информацию российских пропагандистских медиа о якобы подготовке ареста супруги президента Украины Елены Зеленской.

Поводом для официальной реакции стали публикации российского государственного агентства РИА Новости, которое со ссылкой на неназванные "источники в российских силовых структурах" заявило, будто НАБУ и САП проводят расследование в отношении первой леди Украины и готовят процессуальные действия против нее.

В ответ НАБУ и САП выступили с жестким опровержением.

"Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не осуществляют никаких процессуальных действий, о которых говорится в указанных вбросах", — подчеркнули в антикоррупционных органах.

В ведомствах отметили, что подобные публикации являются частью системной информационной кампании России, направленной на дискредитацию украинских государственных институтов и подрыв доверия к антикоррупционной системе страны.

В САП отдельно подчеркнули, что никаких расследований или следственных действий в отношении Елены Зеленской не существует, а распространяемая информация — очередной элемент российской пропаганды.

Украинские антикоррупционные органы считают, что подобные фейки преследуют сразу несколько целей: дестабилизировать общественно-политическую ситуацию внутри страны, посеять недоверие к власти и ослабить единство общества в условиях полномасштабной войны.

В последние месяцы российская пропаганда регулярно распространяет ложные сообщения о якобы конфликтах внутри украинской власти, расследованиях против высокопоставленных чиновников и "тайных" уголовных делах. В Киеве заявляют, что подобные информационные атаки становятся частью гибридной войны против Украины.

