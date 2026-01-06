Сьогодні, 6 січня, коли всі православні українці за новоюліанським календарем святкують Водохреще та занурюються у ополонки, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський російською мовою привітав усіх з Різдвом, як раніше святкували в Україні, а зараз святкують у Росії.

Нардеп від «Слуги народу» привітав усіх з Різдвом на Водохреще

"Друзья, с Рождеством! Самый трогательный и тёплый праздник — праздник надежды и добра, веры в хорошее, семьи и близких.

Мира нам всем — как можно скорее. Времени для детей и родителей, обычных житейских забот и радостей, покоя и умиротворения.

С Рождеством, пусть эта звезда светит нам всем!)" – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі бачили різдвяний виступ президента України Володимира Зеленського 25 грудня. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков і заявив, що глава української держави "схожий на малоадекватну людину".

"Різдвяний виступ Зеленського некультурний та озлоблений. Заяви Зеленського ставлять під питання, чи він здатний приймати адекватні рішення щодо політико-дипломатичного врегулювання", – заявив головний посіпака Путіна. Водночас Пєсков повідомив, що Путін уже привітав американського президента з Різдвом, яке у Росії не визнають 25 січня.

Також "Коментарі" писали, що президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. У відеозверненні він розповів про мрію, яка сьогодні "у всіх нас одна". Глава держави нагадав, що українці давно вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса.

"І якщо розповісти їм свою мрію, вона точно збудеться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе, але коли звертаємося до Бога, звичайно, ми просимо ширше. Просимо про мир для України. І молимося за це. І на це заслуговуємо", — сказав Зеленський.