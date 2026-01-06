Сегодня, 6 января, когда все православные украинцы по новоюлианскому календарю празднуют Крещение и погружаются в проруби, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский на русском языке поздравил всех с Рождеством, как раньше праздновали в Украине, а сейчас празднуют в России.

Нардеп от «Слуги народа» поздравил всех с Рождеством на Крещение

"Друзья, с Рождеством! Самый трогательный и тёплый праздник — праздник надежды и добра, веры в хорошее, семьи и близких.

Мира нам всем — как можно скорее. Времени для детей и родителей, обычных житейских забот и радостей, покоя и умиротворения.

С Рождеством, пусть эта звезда светит нам всем!)" – пишет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле видели рождественское выступление президента Украины Владимира Зеленского 25 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заявил, что глава украинского государства "похож на малоадекватного человека".

"Рождественское выступление Зеленского некультурное и озлобленное. Заявления Зеленского ставят под вопрос, способен ли он принимать адекватные решения по политико-дипломатическому урегулированию", – заявил главный приспешник Путина. В то же время Песков сообщил, что Путин уже поздравил американского президента с Рождеством, которое в России не признают 25 января.

Также "Комментарии" писали , что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. В видеообращении он рассказал о мечте, которая сегодня "у всех нас одна". Глава государства напомнил, что украинцы давно верили, что в ночь на Рождество открываются небеса.

"И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. "Чтобы он скончался", – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. И молимся об этом. И этого заслуживаем", — сказал Зеленский.