Народний депутат Ярослав Железняк на YouTube опублікував розслідування щодо Телеграм-каналів, власники яких приховують свої особистості, нібито не сплачують податки, а також працюють на замовлення влади, публікуючи замовні матеріали, простіше кажучи "джинсу".
Нардеп розкрив власників анонімних Телеграм-каналів: «Хто допомагає Банковій»
Железняк назвав топ-5 анонімних Телеграм-каналів – це "Інсайдер", "Україна сейчас", "Реальна війна", "Україна онлайн" та "Times of Ukraine".
Політик підкреслює, що Телеграм-канали – це великий багатомільйонний бізнес. За його даними, з каналу можна отримувати близько 50 тисяч доларів прибутку на місяць. А за оцінками експертів ринку, одна публікація на замовлення в подібних каналах-мільйонниках коштує від двох до чотирьох тисяч доларів. Якщо це політичне замовлення, воно ще дорожче.
"Відповідно, цей, як і будь-який інший бізнес, мав би, як мінімум, платити немалі податки з своїх доходів. Але, забігаючи наперед, скажу, що ви не побачите ані великих офіційних статків, ані значного офіційного майна у осіб, яких наші джерела називають власниками ресурсів, що стали предметом нашого розслідування.
Не побачите ви і інстаграмне лакшері життя цих осіб. За дивним збігом обставин, більшість з них почистили та позакривали свої соцмережі, як тільки побачили пильну увагу з боку правоохоронців та журналістів-розслідувачів", – наголошує Железняк.
За його даними, співвласниками каналів "Times of Ukraine" та "Україна онлайн" є Олег Арутинянц та Богдан Тимощук. Це єдині фігуранти, які не приховують, що вони працюють з Телеграмом.
Вони – співвласники агенції Toba, яка, в принципі, займається просуванням телеграм-каналів. І обоє виступають на профільних конференціях, дають інтерв'ю та позиціонують себе експертами якраз з Телеграмом.
"Втім, обоє не поспішають показувати, скільки їм реально приносить робота в медійній сфері. Офіційні доходи Олега Арутинянца за останні п'ять років жодним чином не схожі на успішний бізнес.
У 2024 році, його рекордному, він офіційно заробив трохи більше півмільйона гривень за весь рік. У 2025 трохи більше ніж 100 тисяч гривень. У Богдана Тимощука картина трохи краще, він в минулому році отримав дохід в 2,5 мільйона гривень, але кейс Тимощука добре показує розрив між офіційними доходами і реальним способом життя потенційних власників телеграмів-мільйонників.
Офіційні доходи мізерні. Наприклад, до 2021 року офіційно він не заробляє більше ніж 130 тисяч на рік. Але в цей же час він купує BMW X6 і будинок в Ірпені щонайменше.
І прямо при чому каже, що зробив це завдяки телеграм-каналам. До речі, в інстаграмі він звітує про місячні заробітки, які лише з консультації перевищують весь його річний офіційний дохід. Висновки про те, як саме заробляються і оподатковуються ці гроші, мені здається, очевидні", – наголошує нардеп.
Ще один канал, власника якого називає Железняк, – це "INSIDER UA". Його власником джерела нардепа називають 31-річного Андрія Сахарова, який родом з Харкова та закінчив слідчо-криміналістичний факультет університету Ярослава Мудрого. Але зараз він живе, очевидно, не в Харкові.
"За даними реєстру, у Сахарова чотири квартири в передмісті Києва, дві в Ірпені і дві в Софіївській Борщагівці. Їздить він, ймовірно, на двох люксових авто. Ауді RS Q8 2020 року і Мерседес C-клас 2023 року.
І найцікавіше. Його доходи. Після початку повномасштабної війни вони справді зросли майже в 40 разів. У 2025 році Сахаров як ФОП задекларував близько 9 мільйонів гривень. Чітко, до речі, в межах ліміту третьої групи ФОП. Гроші, ймовірно, йдуть з реклами в "INSIDER".
Наприклад, є виплати від Університету культури Поплавського. Вони збігаються з хвилями позитивних публікацій про нього на самому телеграм-каналі. Але маємо припущення, що офіційні доходи не відображають ту кількість реклами і замовних матеріалів, які ми бачимо, з'являються дуже часто на Інсайдері", – наголошує нардеп та підкреслює, що у власника цього ТГ-каналу також не все в порядку з оподаткуванням прибутків.
На третьому місці телеграм-канал "Україна сейчас". Це єдиний з цих п'яти каналів, де власник демонструє досить забезпечений стиль життя. Але тут є один нюанс.
За його словами, хоча Мішалов чистив свої соцмережі, прослідковується, що він часто бував за кордоном на відпочинку.
Останній канал у ТОП-5 – це "Реальна війна". За даними джерел Железняка, він начебто належить 31-річному Вадиму Климовцю з Волинської області. Майже вся нерухомість, записана на Климовця, знаходиться теж у Луцьку, наголошує нардеп. Там же зареєстровані і дві інші кампанії, в яких він є або власником, або співвласником.
Він підкреслює, що якщо його джерела не помиляються, всі згадані анонімні телеграм-канали, до цього моменту, належать людям, які раніше майже не фігурували в публічному просторі. В гучних скандалах вони не були, в журналістських розслідуваннях теж. Вони не є і відомими медіафігурами.
