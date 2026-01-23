

















Народний депутат Ярослав Железняк на YouTube опублікував розслідування щодо Телеграм-каналів, власники яких приховують свої особистості, нібито не сплачують податки, а також працюють на замовлення влади, публікуючи замовні матеріали, простіше кажучи "джинсу".

Нардеп розкрив власників анонімних Телеграм-каналів: «Хто допомагає Банковій»

" Ці канали формують суспільну думку і порядок денний для мільйонів українців. Але, очевидно, не дотримуються ані журналістських стандартів перевірки інформації, ані, в принципі, надійності чи об'єктивності. Ці канали часто публікують меседжі в інтересах окремих політичних сил, але подають їх без будь-яких дисклеймерів ", – наголошує нардеп.

Железняк назвав топ-5 анонімних Телеграм-каналів – це "Інсайдер", "Україна сейчас", "Реальна війна", "Україна онлайн" та "Times of Ukraine".

" Як я вже казав, таких каналів значно більше, ніж 5. Але щоб розібрати всі, нам би довелось робити відео на декілька годин. Тому в цьому відео ми зосередилися на тих, які, за оцінками експертів, найбільш активно відпрацьовували найбруднішу медіатаку на антикорупційні органи та найцінічніший захист відвертих корупціонерів і фігурантів, в тому числі і Міндічгейту", – наголосив Железняк.

Політик підкреслює, що Телеграм-канали – це великий багатомільйонний бізнес. За його даними, з каналу можна отримувати близько 50 тисяч доларів прибутку на місяць. А за оцінками експертів ринку, одна публікація на замовлення в подібних каналах-мільйонниках коштує від двох до чотирьох тисяч доларів. Якщо це політичне замовлення, воно ще дорожче.

"Відповідно, цей, як і будь-який інший бізнес, мав би, як мінімум, платити немалі податки з своїх доходів. Але, забігаючи наперед, скажу, що ви не побачите ані великих офіційних статків, ані значного офіційного майна у осіб, яких наші джерела називають власниками ресурсів, що стали предметом нашого розслідування. Не побачите ви і інстаграмне лакшері життя цих осіб. За дивним збігом обставин, більшість з них почистили та позакривали свої соцмережі, як тільки побачили пильну увагу з боку правоохоронців та журналістів-розслідувачів", – наголошує Железняк.

За його даними, співвласниками каналів "Times of Ukraine" та "Україна онлайн" є Олег Арутинянц та Богдан Тимощук. Це єдині фігуранти, які не приховують, що вони працюють з Телеграмом.

Вони – співвласники агенції Toba, яка, в принципі, займається просуванням телеграм-каналів. І обоє виступають на профільних конференціях, дають інтерв'ю та позиціонують себе експертами якраз з Телеграмом.

"Втім, обоє не поспішають показувати, скільки їм реально приносить робота в медійній сфері. Офіційні доходи Олега Арутинянца за останні п'ять років жодним чином не схожі на успішний бізнес. У 2024 році, його рекордному, він офіційно заробив трохи більше півмільйона гривень за весь рік. У 2025 трохи більше ніж 100 тисяч гривень. У Богдана Тимощука картина трохи краще, він в минулому році отримав дохід в 2,5 мільйона гривень, але кейс Тимощука добре показує розрив між офіційними доходами і реальним способом життя потенційних власників телеграмів-мільйонників. Офіційні доходи мізерні. Наприклад, до 2021 року офіційно він не заробляє більше ніж 130 тисяч на рік. Але в цей же час він купує BMW X6 і будинок в Ірпені щонайменше. І прямо при чому каже, що зробив це завдяки телеграм-каналам. До речі, в інстаграмі він звітує про місячні заробітки, які лише з консультації перевищують весь його річний офіційний дохід. Висновки про те, як саме заробляються і оподатковуються ці гроші, мені здається, очевидні", – наголошує нардеп.

Ще один канал, власника якого називає Железняк, – це "INSIDER UA". Його власником джерела нардепа називають 31-річного Андрія Сахарова, який родом з Харкова та закінчив слідчо-криміналістичний факультет університету Ярослава Мудрого. Але зараз він живе, очевидно, не в Харкові.

"За даними реєстру, у Сахарова чотири квартири в передмісті Києва, дві в Ірпені і дві в Софіївській Борщагівці. Їздить він, ймовірно, на двох люксових авто. Ауді RS Q8 2020 року і Мерседес C-клас 2023 року. І найцікавіше. Його доходи. Після початку повномасштабної війни вони справді зросли майже в 40 разів. У 2025 році Сахаров як ФОП задекларував близько 9 мільйонів гривень. Чітко, до речі, в межах ліміту третьої групи ФОП. Гроші, ймовірно, йдуть з реклами в "INSIDER". Наприклад, є виплати від Університету культури Поплавського. Вони збігаються з хвилями позитивних публікацій про нього на самому телеграм-каналі. Але маємо припущення, що офіційні доходи не відображають ту кількість реклами і замовних матеріалів, які ми бачимо, з'являються дуже часто на Інсайдері", – наголошує нардеп та підкреслює, що у власника цього ТГ-каналу також не все в порядку з оподаткуванням прибутків.

На третьому місці телеграм-канал "Україна сейчас". Це єдиний з цих п'яти каналів, де власник демонструє досить забезпечений стиль життя. Але тут є один нюанс.

" Статки він мав і до того, як запустив чи купив канал. Наприклад, ще в 2013 році він їздив на Порш П а н а мера. І, як свідчать наші джерела, канал " Україна с ейчас " належить 40-річному В'ячеславу Мішалову. Він з Дніпра. З реєстрів бачимо, що він має кілька кампаній у сфері нерухомості, зокрема, на Кіпрі", – зауважив нардеп.

За його словами, хоча Мішалов чистив свої соцмережі, прослідковується, що він часто бував за кордоном на відпочинку.

Останній канал у ТОП-5 – це "Реальна війна". За даними джерел Железняка, він начебто належить 31-річному Вадиму Климовцю з Волинської області. Майже вся нерухомість, записана на Климовця, знаходиться теж у Луцьку, наголошує нардеп. Там же зареєстровані і дві інші кампанії, в яких він є або власником, або співвласником.

" Жодна з них не пов'язана з медійною сферою або інформаційною сферою. За офіційними даними, він їздить на BMW X6 2023 року і, попри приз ив ний вік, під час війни, як мінімум, літав до Барселони. Його доходи теж почали стрімко зростати. З 23-го року, разом з, до речі, бумом телеграм-каналів. З 23 по 25 рік він показував у середньому близько півтора мільйона гривень на рік. Але, якщо наші джерела праві і він справді власник, то, очевидно, такі маленькі офіційні доходи не відображають всю картину діяльності такого одного, але великого телеграм-канала ", – наголошує нардеп.

Він підкреслює, що якщо його джерела не помиляються, всі згадані анонімні телеграм-канали, до цього моменту, належать людям, які раніше майже не фігурували в публічному просторі. В гучних скандалах вони не були, в журналістських розслідуваннях теж. Вони не є і відомими медіафігурами.

" Скоріше, технічним и виконавцям и , основних пріоритет яких – це заробіток. Очевидно, що всі вони системно відпрацьовують повістку влади, просувають одночасно вигідні Б анкові й меседжі, атакують опонентів влади, критикують антикорупційні органи і дуже часто розповсюджують фейки. Але паралельно з легкістю рекламують тих самих людей, яких влада хоче очернити, наприклад, їх політичних опонентів, якщо вони теж за це платять гроші ", – додає Железняк та ще раз вказує, що жоден із ймовірних власників цих ТГ-каналів не декларує доходи, які хоч якось відповідали б реальним масштабам їхньої діяльності.

" Але як би там не було, така анонімність і невидимість основних гравців і робить цю систему небезпечною. Вона дає зручний механізм створювати медійний тиск та формувати громадську думку без прозорості, без відповідальності і без публічного контролю – і для тих, хто при владі, і для зовнішніх ворогів. І це подвійний ризик – як для демократії, так і для національної безпеки ", – резюмує нардеп.

