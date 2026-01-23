Рубрики
Народный депутат Ярослав Железняк на YouTube опубликовал расследование в отношении Телеграм-каналов, владельцы которых скрывают свои личности, якобы не платят налоги, а также работают по заказу властей, публикуя заказные материалы, проще говоря "джинсу".
Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой»
Железняк назвал топ-5 анонимных Телеграм-каналов – это "Инсайдер", "Украина сейчас", "Реальная война", "Украина онлайн" и "Times of Ukraine".
Политик подчеркивает, что телеграм-каналы – это крупный многомиллионный бизнес. По его данным, из канала можно получать около 50 тысяч долларов прибыли в месяц. А по оценкам экспертов рынка, одна публикация по заказу в подобных каналах-миллионниках стоит от двух до четырех тысяч долларов. Если это политический заказ, он еще дороже.
"Соответственно, этот, как и любой другой бизнес, должен как минимум платить немалые налоги со своих доходов. Но, забегая вперед, скажу, что вы не увидите ни большого официального состояния, ни значительного официального имущества у лиц, которых наши источники называют владельцами ресурсов, ставших предметом нашего расследования.
Не увидите вы и инстаграмную лакшери жизнь этих лиц. По странному стечению обстоятельств, большинство из них почистили и позакрывали свои соцсети, как только увидели пристальное внимание со стороны правоохранителей и журналистов-расследователей", – отмечает Железняк.
По его данным, совладельцами каналов "Times of Ukraine" и "Украина онлайн" являются Олег Арутинянц и Богдан Тимощук. Это единственные фигуранты, которые не скрывают, что они работают с телеграмом.
Они – совладельцы агентства Toba, которое, в принципе, занимается продвижением телеграм-каналов. И оба выступают на профильных конференциях, дают интервью и позиционируют себя экспертами как раз с Телеграмом.
"Впрочем, оба не спешат показывать, сколько им реально приносит работа в медийной сфере. Официальные доходы Олега Арутинянца за последние пять лет никак не похожи на успешный бизнес.
В 2024 году, его рекордном, он официально заработал чуть больше полумиллиона гривен за весь год. В 2025 чуть больше 100 тысяч гривен. У Богдана Тимощука картина получше, он в прошлом году получил доход в 2,5 миллиона гривен, но кейс Тимощука хорошо показывает разрыв между официальными доходами и реальным образом жизни потенциальных владельцев телеграмов-миллионников.
Официальные доходы скудны. Например, до 2021 года официально он не зарабатывает более 130 тысяч в год. Но в это же время он покупает BMW X6 и дом в Ирпене по меньшей мере.
И прямо при чем говорит, что сделал это благодаря телеграммам-каналам. Кстати, в инстаграме он отчитывается о месячных заработках, которые только по консультации превышают весь его годовой официальный доход. Выводы о том, как именно зарабатываются и облагаются налогом эти деньги, мне кажется, очевидны", – отмечает нардеп.
Еще один канал, владельца которого называет Железняк, – это "INSIDER UA". Его владельцем источники нардепа называют 31-летнего Андрея Сахарова, который родом из Харькова и окончил следственно-криминалистический факультет университета Ярослава Мудрого. Но сейчас он живет, по-видимому, не в Харькове.
"По данным реестра, у Сахарова четыре квартиры в пригороде Киева, две в Ирпене и две в Софиевской Борщаговке. Ездит он, вероятно, на двух люксовых авто. Audi RS Q8 2020 года и Мерседесе C-класса 2023 года.
И самое интересное. Его доходы. После начала полномасштабной войны они действительно выросли почти в 40 раз. В 2025 году Сахаров как ФЛП задекларировал около 9 миллионов гривен. Четко, кстати, в пределах лимита третьей группы ФЛП. Деньги, вероятно, идут из рекламы в "INSIDER".
К примеру, есть выплаты от Университета культуры Поплавского. Они совпадают с волнами положительных публикаций о нем на самом телеграм-канале. Но есть предположение, что официальные доходы не отражают то количество рекламы и заказных материалов, которые мы видим, появляются очень часто на Инсайдере", – отмечает нардеп и подчеркивает, что у владельца этого ТГ-канала также не все в порядке с налогообложением доходов.
На третьем месте телеграм-канал "Украина Сейчас". Это единственный из этих пяти каналов, где владелец демонстрирует достаточно обеспеченный образ жизни. Но здесь есть один аспект.
По его словам, хотя Мишалов чистил свои соцсети, прослеживается, что он часто бывал за границей на отдыхе.
Последний канал в ТОП-5 – это "Реальная война". По данным источников Железняка, он якобы принадлежит 31-летнему Вадиму Климовцу из Волынской области. Почти вся недвижимость, записанная на Климовца, находится тоже в Луцке, отмечает нардеп. Там же зарегистрированы и две другие кампании, в которых он является либо собственником, либо совладельцем.
Он подчеркивает, что если его источники не ошибаются, все упомянутые анонимные телеграмы-каналы, к этому моменту, принадлежат людям, ранее почти не фигурировавшим в публичном пространстве. В громких скандалах они не были, в журналистских расследованиях тоже. Они не являются известными медиафигурами.
