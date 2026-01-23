logo

Главная Новости Общество Скандалы Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой»
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой»

Ярослав Железняк опубликовал расследование в отношении владельцев анонимных Телеграм-каналов

23 января 2026, 15:43
Автор:
avatar

Недилько Ксения








Народный депутат Ярослав Железняк на YouTube опубликовал расследование в отношении Телеграм-каналов, владельцы которых скрывают свои личности, якобы не платят налоги, а также работают по заказу властей, публикуя заказные материалы, проще говоря "джинсу".

Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой»

Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой»

"Эти каналы формируют общественное мнение и повестку дня для миллионов украинцев. Но, очевидно, не соблюдаются ни журналистские стандарты проверки информации, ни, в принципе, надежность или объективность. Эти каналы часто публикуют месседжи в интересах отдельных политических сил, но подают их без каких-либо дисклеймеров", – отмечает нардеп.

Железняк назвал топ-5 анонимных Телеграм-каналов – это "Инсайдер", "Украина сейчас", "Реальная война", "Украина онлайн" и "Times of Ukraine".

Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой» - фото 2

"Как я уже говорил, таких каналов гораздо больше, чем 5. Но чтобы разобрать все, нам бы пришлось делать видео на несколько часов. Поэтому в этом видео мы сосредоточились на тех, которые, по оценкам экспертов, наиболее активно отрабатывали самую грязную медиатаку на антикоррупционные органы и ценную защиту откровенных коррупционеров и фигурантов, в том числе и Миндичгейта", – подчеркнул Железняк.

Политик подчеркивает, что телеграм-каналы – это крупный многомиллионный бизнес. По его данным, из канала можно получать около 50 тысяч долларов прибыли в месяц. А по оценкам экспертов рынка, одна публикация по заказу в подобных каналах-миллионниках стоит от двух до четырех тысяч долларов. Если это политический заказ, он еще дороже.

"Соответственно, этот, как и любой другой бизнес, должен как минимум платить немалые налоги со своих доходов. Но, забегая вперед, скажу, что вы не увидите ни большого официального состояния, ни значительного официального имущества у лиц, которых наши источники называют владельцами ресурсов, ставших предметом нашего расследования.

Не увидите вы и инстаграмную лакшери жизнь этих лиц. По странному стечению обстоятельств, большинство из них почистили и позакрывали свои соцсети, как только увидели пристальное внимание со стороны правоохранителей и журналистов-расследователей", – отмечает Железняк.

По его данным, совладельцами каналов "Times of Ukraine" и "Украина онлайн" являются Олег Арутинянц и Богдан Тимощук. Это единственные фигуранты, которые не скрывают, что они работают с телеграмом.

Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой» - фото 2

Они – совладельцы агентства Toba, которое, в принципе, занимается продвижением телеграм-каналов. И оба выступают на профильных конференциях, дают интервью и позиционируют себя экспертами как раз с Телеграмом.

"Впрочем, оба не спешат показывать, сколько им реально приносит работа в медийной сфере. Официальные доходы Олега Арутинянца за последние пять лет никак не похожи на успешный бизнес.

В 2024 году, его рекордном, он официально заработал чуть больше полумиллиона гривен за весь год. В 2025 чуть больше 100 тысяч гривен. У Богдана Тимощука картина получше, он в прошлом году получил доход в 2,5 миллиона гривен, но кейс Тимощука хорошо показывает разрыв между официальными доходами и реальным образом жизни потенциальных владельцев телеграмов-миллионников.

Официальные доходы скудны. Например, до 2021 года официально он не зарабатывает более 130 тысяч в год. Но в это же время он покупает BMW X6 и дом в Ирпене по меньшей мере.

И прямо при чем говорит, что сделал это благодаря телеграммам-каналам. Кстати, в инстаграме он отчитывается о месячных заработках, которые только по консультации превышают весь его годовой официальный доход. Выводы о том, как именно зарабатываются и облагаются налогом эти деньги, мне кажется, очевидны", – отмечает нардеп.

Еще один канал, владельца которого называет Железняк, – это "INSIDER UA". Его владельцем источники нардепа называют 31-летнего Андрея Сахарова, который родом из Харькова и окончил следственно-криминалистический факультет университета Ярослава Мудрого. Но сейчас он живет, по-видимому, не в Харькове.

Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой» - фото 2

"По данным реестра, у Сахарова четыре квартиры в пригороде Киева, две в Ирпене и две в Софиевской Борщаговке. Ездит он, вероятно, на двух люксовых авто. Audi RS Q8 2020 года и Мерседесе C-класса 2023 года.

И самое интересное. Его доходы. После начала полномасштабной войны они действительно выросли почти в 40 раз. В 2025 году Сахаров как ФЛП задекларировал около 9 миллионов гривен. Четко, кстати, в пределах лимита третьей группы ФЛП. Деньги, вероятно, идут из рекламы в "INSIDER".

К примеру, есть выплаты от Университета культуры Поплавского. Они совпадают с волнами положительных публикаций о нем на самом телеграм-канале. Но есть предположение, что официальные доходы не отражают то количество рекламы и заказных материалов, которые мы видим, появляются очень часто на Инсайдере", – отмечает нардеп и подчеркивает, что у владельца этого ТГ-канала также не все в порядке с налогообложением доходов.

На третьем месте телеграм-канал "Украина Сейчас". Это единственный из этих пяти каналов, где владелец демонстрирует достаточно обеспеченный образ жизни. Но здесь есть один аспект.

Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой» - фото 2

"Состояние он имел и до того, как запустил или купил канал. Например, еще в 2013 году он ездил на Порш Панамэра. И, как свидетельствуют наши источники, канал "Украина сейчас" принадлежит 40-летнему Вячеславу Мишалову. Он из Днепра. Из реестров видим, что у него есть несколько кампаний в сфере недвижимости, в частности, на Кипре", – отметил нардеп.

По его словам, хотя Мишалов чистил свои соцсети, прослеживается, что он часто бывал за границей на отдыхе.

Последний канал в ТОП-5 – это "Реальная война". По данным источников Железняка, он якобы принадлежит 31-летнему Вадиму Климовцу из Волынской области. Почти вся недвижимость, записанная на Климовца, находится тоже в Луцке, отмечает нардеп. Там же зарегистрированы и две другие кампании, в которых он является либо собственником, либо совладельцем.

Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой» - фото 2

"Ни одна из них не связана с медийной сферой или информационной сферой. По официальным данным, он ездит на BMW X6 в 2023 году и, несмотря на призывной возраст, во время войны, как минимум, летал в Барселону. Его доходы тоже начали стремительно расти. С 23-го года вместе с, кстати, бумом телеграм-каналов. С 23 по 25 год он показывал в среднем около полутора миллиона гривен в год. Но, если наши источники правы и он действительно владелец, то, очевидно, такие маленькие официальные доходы не отражают всю картину деятельности такого одного, но большого телеграм-канала", – подчеркивает нардеп.

Он подчеркивает, что если его источники не ошибаются, все упомянутые анонимные телеграмы-каналы, к этому моменту, принадлежат людям, ранее почти не фигурировавшим в публичном пространстве. В громких скандалах они не были, в журналистских расследованиях тоже. Они не являются известными медиафигурами.

"Скорее, техническими исполнителями, основным приоритетом которых является заработок. Очевидно, что все они системно отрабатывают повестку власти, продвигают одновременно выгодные Банковой месседжи, атакуют оппонентов власти, критикуют антикоррупционные органы и очень часто распространяют фейки. Но параллельно с легкостью рекламируют тех же людей, которых власти хотят очернить, например, их политических оппонентов, если они тоже за это платят деньги", – добавляет Железняк и еще раз указывает, что ни один из вероятных владельцев этих ТГ-каналов не декларирует доходы, которые хоть как-то соответствовали бы реальным масштабам их деятельности.

"Но как бы то ни было, такая анонимность и невидимость основных игроков и делает эту систему опасной. Она дает удобный механизм создавать медийное давление и формировать общественное мнение без прозрачности, без ответственности и публичного контроля – и для тех, кто у власти, и для внешних врагов. И это двойной риск – как для демократии, так и для национальной безопасности", – резюмирует нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал работу государственных цифровых сервисов из-за невозможности оформить новые детские выплаты онлайн. По его словам, несмотря на старт программы в январе, родители столкнулись с техническими препятствиями.



