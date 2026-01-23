

















Народный депутат Ярослав Железняк на YouTube опубликовал расследование в отношении Телеграм-каналов, владельцы которых скрывают свои личности, якобы не платят налоги, а также работают по заказу властей, публикуя заказные материалы, проще говоря "джинсу".

Нардеп раскрыл владельцев анонимных Телеграм-каналов: «Кто помогает Банковой»

" Эти каналы формируют общественное мнение и повестку дня для миллионов украинцев. Но, очевидно, не соблюдаются ни журналистские стандарты проверки информации, ни, в принципе, надежность или объективность. Эти каналы часто публикуют месседжи в интересах отдельных политических сил, но подают их без каких-либо дисклеймеров ", – отмечает нардеп.

Железняк назвал топ-5 анонимных Телеграм-каналов – это "Инсайдер", "Украина сейчас", "Реальная война", "Украина онлайн" и "Times of Ukraine".

" Как я уже говорил, таких каналов гораздо больше, чем 5. Но чтобы разобрать все, нам бы пришлось делать видео на несколько часов. Поэтому в этом видео мы сосредоточились на тех, которые, по оценкам экспертов, наиболее активно отрабатывали самую грязную медиатаку на антикоррупционные органы и ценную защиту откровенных коррупционеров и фигурантов, в том числе и Миндичгейта", – подчеркнул Железняк.

Политик подчеркивает, что телеграм-каналы – это крупный многомиллионный бизнес. По его данным, из канала можно получать около 50 тысяч долларов прибыли в месяц. А по оценкам экспертов рынка, одна публикация по заказу в подобных каналах-миллионниках стоит от двух до четырех тысяч долларов. Если это политический заказ, он еще дороже.

"Соответственно, этот, как и любой другой бизнес, должен как минимум платить немалые налоги со своих доходов. Но, забегая вперед, скажу, что вы не увидите ни большого официального состояния, ни значительного официального имущества у лиц, которых наши источники называют владельцами ресурсов, ставших предметом нашего расследования. Не увидите вы и инстаграмную лакшери жизнь этих лиц. По странному стечению обстоятельств, большинство из них почистили и позакрывали свои соцсети, как только увидели пристальное внимание со стороны правоохранителей и журналистов-расследователей", – отмечает Железняк.

По его данным, совладельцами каналов "Times of Ukraine" и "Украина онлайн" являются Олег Арутинянц и Богдан Тимощук. Это единственные фигуранты, которые не скрывают, что они работают с телеграмом.

Они – совладельцы агентства Toba, которое, в принципе, занимается продвижением телеграм-каналов. И оба выступают на профильных конференциях, дают интервью и позиционируют себя экспертами как раз с Телеграмом.

"Впрочем, оба не спешат показывать, сколько им реально приносит работа в медийной сфере. Официальные доходы Олега Арутинянца за последние пять лет никак не похожи на успешный бизнес. В 2024 году, его рекордном, он официально заработал чуть больше полумиллиона гривен за весь год. В 2025 чуть больше 100 тысяч гривен. У Богдана Тимощука картина получше, он в прошлом году получил доход в 2,5 миллиона гривен, но кейс Тимощука хорошо показывает разрыв между официальными доходами и реальным образом жизни потенциальных владельцев телеграмов-миллионников. Официальные доходы скудны. Например, до 2021 года официально он не зарабатывает более 130 тысяч в год. Но в это же время он покупает BMW X6 и дом в Ирпене по меньшей мере. И прямо при чем говорит, что сделал это благодаря телеграммам-каналам. Кстати, в инстаграме он отчитывается о месячных заработках, которые только по консультации превышают весь его годовой официальный доход. Выводы о том, как именно зарабатываются и облагаются налогом эти деньги, мне кажется, очевидны", – отмечает нардеп.

Еще один канал, владельца которого называет Железняк, – это "INSIDER UA". Его владельцем источники нардепа называют 31-летнего Андрея Сахарова, который родом из Харькова и окончил следственно-криминалистический факультет университета Ярослава Мудрого. Но сейчас он живет, по-видимому, не в Харькове.

"По данным реестра, у Сахарова четыре квартиры в пригороде Киева, две в Ирпене и две в Софиевской Борщаговке. Ездит он, вероятно, на двух люксовых авто. Audi RS Q8 2020 года и Мерседесе C-класса 2023 года. И самое интересное. Его доходы. После начала полномасштабной войны они действительно выросли почти в 40 раз. В 2025 году Сахаров как ФЛП задекларировал около 9 миллионов гривен. Четко, кстати, в пределах лимита третьей группы ФЛП. Деньги, вероятно, идут из рекламы в "INSIDER". К примеру, есть выплаты от Университета культуры Поплавского. Они совпадают с волнами положительных публикаций о нем на самом телеграм-канале. Но есть предположение, что официальные доходы не отражают то количество рекламы и заказных материалов, которые мы видим, появляются очень часто на Инсайдере", – отмечает нардеп и подчеркивает, что у владельца этого ТГ-канала также не все в порядке с налогообложением доходов.

На третьем месте телеграм-канал "Украина Сейчас". Это единственный из этих пяти каналов, где владелец демонстрирует достаточно обеспеченный образ жизни. Но здесь есть один аспект.

" Состояние он имел и до того, как запустил или купил канал. Например, еще в 2013 году он ездил на Порш Панамэра . И, как свидетельствуют наши источники, канал " Украина сейчас " принадлежит 40-летнему Вячеславу Мишалову. Он из Днепра. Из реестров видим, что у него есть несколько кампаний в сфере недвижимости, в частности, на Кипре", – отметил нардеп.

По его словам, хотя Мишалов чистил свои соцсети, прослеживается, что он часто бывал за границей на отдыхе.

Последний канал в ТОП-5 – это "Реальная война". По данным источников Железняка, он якобы принадлежит 31-летнему Вадиму Климовцу из Волынской области. Почти вся недвижимость, записанная на Климовца, находится тоже в Луцке, отмечает нардеп. Там же зарегистрированы и две другие кампании, в которых он является либо собственником, либо совладельцем.

" Ни одна из них не связана с медийной сферой или информационной сферой. По официальным данным, он ездит на BMW X6 в 2023 году и, несмотря на призывной возраст, во время войны, как минимум, летал в Барселону. Его доходы тоже начали стремительно расти. С 23-го года вместе с, кстати, бумом телеграм-каналов. С 23 по 25 год он показывал в среднем около полутора миллиона гривен в год. Но, если наши источники правы и он действительно владелец, то, очевидно, такие маленькие официальные доходы не отражают всю картину деятельности такого одного, но большого телеграм-канала ", – подчеркивает нардеп.

Он подчеркивает, что если его источники не ошибаются, все упомянутые анонимные телеграмы-каналы, к этому моменту, принадлежат людям, ранее почти не фигурировавшим в публичном пространстве. В громких скандалах они не были, в журналистских расследованиях тоже. Они не являются известными медиафигурами.

" Скорее, техническим и исполнителями , основным приоритетом которых является заработок. Очевидно, что все они системно отрабатывают повестку власти, продвигают одновременно выгодные Банковой месседжи, атакуют оппонентов власти, критикуют антикоррупционные органы и очень часто распространяют фейки. Но параллельно с легкостью рекламируют тех же людей, которых власти хотят очернить, например, их политических оппонентов, если они тоже за это платят деньги ", – добавляет Железняк и еще раз указывает, что ни один из вероятных владельцев этих ТГ-каналов не декларирует доходы, которые хоть как-то соответствовали бы реальным масштабам их деятельности.

" Но как бы то ни было, такая анонимность и невидимость основных игроков и делает эту систему опасной. Она дает удобный механизм создавать медийное давление и формировать общественное мнение без прозрачности, без ответственности и публичного контроля – и для тех, кто у власти, и для внешних врагов. И это двойной риск – как для демократии, так и для национальной безопасности ", – резюмирует нардеп.

