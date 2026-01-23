Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував роботу державних цифрових сервісів через неможливість оформити нові дитячі виплати онлайн. За його словами, попри старт програми у січні, батьки стикнулися з технічними перешкодами.

«Батьки з дітьми змушені стояти в чергах»: нардеп вимагає пояснень через збій оформлення допомоги в «Дії»

"Чому у нас знову такий бардак? З січня почали діяти нові дитячі виплати. Відповідно, батьки зараз масово почали їх оформлювати", — зауважив нардеп.

Гончаренко наголосив, що для отримання коштів необхідно звернутися до Пенсійного фонду або скористатися послугою "єМалятко" в застосунку "Дія". Проте останній варіант наразі недоступний: "Але, як завжди, щось пішло не так. Послуга в Дії НЕ ПРАЦЮЄ. Сьогодні вже 23 січня — в чому проблема, досі незрозуміло".

Через збій у системі люди змушені звертатися до установ особисто. "У результаті матері й батьки, які й так сидять без світла, води та опалення, ще й з маленькими дітьми на руках, змушені стояти в кілометрових чергах", — підкреслив депутат.

Окремо Олексій Гончаренко порівняв пріоритети цифровізації в країні: "Зате як голосувати за Нацвідбір на Євробачення — усе працює, ми одразу "діджитал-країна". А коли треба, щоб реально запрацювала важлива державна послуга в Дії — раптом не виходить".

Парламентар запевнив, що буде розбиратися в ситуації, аби відновити роботу важливого соціального сервісу.

