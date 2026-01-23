Рубрики
Недилько Ксения
В Україні готують суттєві зміни у системі підтримки внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, наразі в Уряді розглядають можливість повернення допомоги на проживання у розмірі 3 тис. грн "усім без винятку дітям ВПО, які раніше її отримували".
Виплати дітям ВПО можуть відновити з 1 лютого: в Уряді готують відповідне рішення
Орієнтовний термін відновлення виплат — з 1 лютого 2026 року. Прогнозується, що таке рішення охопить додатково понад 400 тисяч дітей. Головною особливістю ініціативи є те, що "дохід батьків або родини не матиме значення". За словами депутата, ключовий принцип — це встановлення соціальної справедливості для дітей, які через війну втратили домівки.
Для реалізації програми на пів року необхідно понад 7 млрд грн. Ці кошти планують залучити "шляхом перерозподілу видатків бюджету з програм, які не використовуються".
Що потрібно знати отримувачам:
Для поновлення нарахувань необхідно буде повторно подати заяву, щоб актуалізувати дані про місце перебування дитини.
Відповідна Постанова вже перебуває на фінальній стадії узгодження.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 1 січня в Україні змінено умови для продовження виплат ВПО на проживання. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова.
Аби претендувати на виплати 2-3 тис грн середньомісячний сукупний дохід на одну особу не повинен перевищувати 4 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року розмір граничного доходу збільшено до 10380 грн на одну ВПО, раніше було 9444 грн. Це сталося через підвищення відповідного прожиткового мінімуму до 2595 грн.