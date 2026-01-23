В Україні готують суттєві зміни у системі підтримки внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, наразі в Уряді розглядають можливість повернення допомоги на проживання у розмірі 3 тис. грн "усім без винятку дітям ВПО, які раніше її отримували".

Виплати дітям ВПО можуть відновити з 1 лютого: в Уряді готують відповідне рішення

Орієнтовний термін відновлення виплат — з 1 лютого 2026 року. Прогнозується, що таке рішення охопить додатково понад 400 тисяч дітей. Головною особливістю ініціативи є те, що "дохід батьків або родини не матиме значення". За словами депутата, ключовий принцип — це встановлення соціальної справедливості для дітей, які через війну втратили домівки.

Для реалізації програми на пів року необхідно понад 7 млрд грн. Ці кошти планують залучити "шляхом перерозподілу видатків бюджету з програм, які не використовуються".

Що потрібно знати отримувачам:

Для поновлення нарахувань необхідно буде повторно подати заяву, щоб актуалізувати дані про місце перебування дитини.

Відповідна Постанова вже перебуває на фінальній стадії узгодження.

"За моєю інформацією, Уряд розгляне це питання вже найближчим часом – маємо реальні шанси на позитивне рішення", — підсумував Павло Фролов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 1 січня в Україні змінено умови для продовження виплат ВПО на проживання. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова.

Аби претендувати на виплати 2-3 тис грн середньомісячний сукупний дохід на одну особу не повинен перевищувати 4 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року розмір граничного доходу збільшено до 10380 грн на одну ВПО, раніше було 9444 грн. Це сталося через підвищення відповідного прожиткового мінімуму до 2595 грн.