В Украине готовятся существенные изменения в системе поддержки внутренне перемещенных лиц. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, в настоящее время в Правительстве рассматривают возможность возвращения помощи на проживание в размере 3 тыс. грн "всем без исключения детям ВПЛ, которые раньше его получали".

Выплаты детям ВПЛ могут возобновить с 1 февраля: в Правительстве готовят соответствующее решение

Ориентировочный срок возобновления выплат – с 1 февраля 2026 года. Прогнозируется, что такое решение охватит дополнительно более 400 тысяч детей. Главной особенностью инициативы является то, что "доход родителей или семьи не будет иметь значения". По словам депутата, ключевой принцип — это установление социальной справедливости для детей, которые из-за войны потеряли дома.

Для реализации программы на полгода необходимо более 7 млрд. грн. Эти средства планируют привлечь "путем перераспределения расходов бюджета из неиспользуемых программ".

Что нужно знать получателям:

Для возобновления начислений необходимо будет повторно подать заявление, чтобы актуализировать данные о местонахождении ребенка.

Соответствующее постановление уже находится на финальной стадии согласования.

"По моей информации, Правительство рассмотрит этот вопрос уже в ближайшее время – есть реальные шансы на положительное решение", — подытожил Павел Фролов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 января в Украине изменены условия для продления выплат ВПЛ на проживание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Чтобы претендовать на выплаты 2-3 тыс. грн среднемесячный совокупный доход на одного человека не должен превышать 4 размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года размер предельного дохода увеличен до 10380 грн на одну ВПЛ, ранее было 9444 грн. Это произошло из-за повышения соответствующего прожиточного минимума до 2595 грн.