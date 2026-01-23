Народный депутат Алексей Гончаренко подверг критике работу государственных цифровых сервисов из-за невозможности оформить новые детские выплаты онлайн. По его словам, несмотря на старт программы в январе, родители столкнулись с техническими препятствиями.

«Родители с детьми вынуждены стоять в очередях»: нардеп требует объяснений из-за сбоя оформления помощи в «Дие»

"Почему у нас снова такой бардак? С января начали действовать новые детские выплаты. Соответственно, родители сейчас массово начали их оформлять", — заметил нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что для получения средств необходимо обратиться в Пенсионный фонд или воспользоваться услугой "еМалятко" в приложении "Дия". Однако последний вариант пока недоступен: "Но как всегда что-то пошло не так. Услуга в Дие НЕ РАБОТАЕТ. Сегодня уже 23 января – в чем проблема, до сих пор непонятно".

Из-за сбоя в системе люди вынуждены обращаться в учреждения лично. "В результате матери и отцы, которые и так сидят без света, воды и отопления, еще и с маленькими детьми на руках, вынуждены стоять в километровых очередях", — подчеркнул депутат.

Отдельно Алексей Гончаренко сравнил приоритеты цифровизации в стране: "Зато как голосовать за Нацотбор на Евровидение – все работает, мы сразу диджитал-страна. А когда нужно, чтобы реально заработала важная государственная услуга в Дие – вдруг не выходит".

Парламентарий заверил, что будет разбираться в ситуации, чтобы возобновить работу важного социального сервиса.

