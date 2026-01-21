На тлі енергетичної кризи в Україні та часткових блекаутів по областях, народний депутат Максим Бужанський згадав тих, з ким "воює" щодо мовних питань та дискримінації за мовною ознакою.

Нардеп: нікого не цікавить те, якою мовою говорять аварійні бригади енергетиків

"Зауважте, нікого, взагалі нікого у всій країні не цікавить, якою мовою працюють зараз ці люди (енергетики та аварійні бригади – ред.).

Кудись поділися всі ці лариси ніцой, омбудсмени івановські та інші мовні дезінфекції, які тремтять від холоду у своїх квартирах і мріють, щоб ремонтні бригади впоралися швидше.

А потім, коли все нормалізується, знову почнуть тр*хати мозок тим, хто їх рятував, штрафувати за слово не тією мовою, і робити їх героями роликів. А не героями України, якими вони є", – наголосив нардеп, коментуючи допис колеги Олексій Кучеренка про трагедію у Києві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Про це повідомив нардеп, перший заступник голови Комітету енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

За його словами, бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви – практично валяться з ніг. "Вчора два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження. Просто памʼятайте про це", – пише нардеп.

Також "Коментарі" писав, що у соцмережах набирає обертів скандал навколо допису дружини футболіста збірної України Юхима Коноплі. Перебуваючи у Львові під час ракетної атаки, вона російською мовою поділилася емоціями від вибухів.

У своєму дописі жінка написала, що спочатку сприйняла почуте за ядерний удар, однак згодом відчула "полегшення", коли зрозуміла, що йдеться "лише про балістику". Така формулювання, а також використання російської мови під час атаки на українське місто викликали хвилю обурення серед користувачів.

Після критики підписників Настя Конопля не стала вибачатися, а відповіла різко та зневажливо. Зокрема, вона порадила незадоволеним "надіти каструлю", що лише посилило негативну реакцію у мережі.