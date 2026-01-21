На фоне энергетического кризиса в Украине и частичных блекаутов по областям народный депутат Максим Бужанский вспомнил тех, с кем "воюет" по языковым вопросам и дискриминации по языковому признаку.

Нардеп: никого не интересует то, на каком языке говорят аварийные бригады энергетиков

"Заметьте, никого, вообще никого во всей стране не интересует, на каком языке работают сейчас эти люди (энергетики и аварийные бригады – ред.).

Куда-то подевались все эти ларисы ницой, омбудсмены ивановские и прочие мовные дезинфекции, трясутся от холода в своих квартирах и мечтают, чтобы ремонтные бригады справились скорей.

А потом, когда все нормализуется, снова начнут тр*хать мозг тем, кто их спасал, штрафовать за слово не на том языке, и делать их героями роликов.

А не героями Украины, которыми они и являются", — подчеркнул нардеп, комментируя сообщение коллеги Алексей Кучеренко о трагедии в Киеве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

По его словам, бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног. "Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом", – пишет нардеп.

Также "Комментарии" писал , что в соцсетях набирает обороты скандал вокруг сообщения жены футболиста сборной Украины Ефима Конопли. Находясь во Львове во время ракетной атаки, она по-русски поделилась эмоциями от взрывов.

В своем сообщении женщина написала, что сначала восприняла услышанное за ядерный удар, однако впоследствии почувствовала "облегчение", поняв, что речь идет "только о баллистике". Такая формулировка, а также использование русского языка при атаке на украинский город вызвали волну возмущения среди пользователей.

После критики подписчиков Настя Конопля не стала приносить извинения, а ответила резко и пренебрежительно. В частности, она посоветовала недовольным "надеть кастрюлю", что лишь усугубило негативную реакцию в сети.