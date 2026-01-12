Мовний скандал навколо дружини футболіста Коноплі

У соцмережах набирає обертів скандал навколо допису дружини футболіста збірної України Юхима Коноплі. Перебуваючи у Львові під час ракетної атаки, вона російською мовою поділилася емоціями від вибухів.

Юхим Конопля та Настя Конопля

У своєму дописі жінка написала, що спочатку сприйняла почуте за ядерний удар, однак згодом відчула "полегшення", коли зрозуміла, що йдеться "лише про балістику". Така формулювання, а також використання російської мови під час атаки на українське місто викликали хвилю обурення серед користувачів.

Після критики підписників Настя Конопля не стала вибачатися, а відповіла різко та зневажливо. Зокрема, вона порадила незадоволеним "надіти каструлю", що лише посилило негативну реакцію у мережі.

Користувачі соцмереж закидають їй неприйнятний тон, знецінення ракетного удару та недоречні висловлювання в умовах війни. Скандал активно обговорюють як у футбольному середовищі, так і поза ним, наголошуючи на відповідальності публічних осіб та їхнього оточення за публічні заяви.

