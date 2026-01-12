Языковой скандал вокруг жены футболиста Конопли

В соцсетях набирает обороты скандал вокруг сообщения жены футболиста сборной Украины Ефима Конопли. Находясь во Львове во время ракетной атаки, она по-русски поделилась эмоциями от взрывов.

Юхим Конопля и Настя Конопля

В своем сообщении женщина написала, что сначала восприняла услышанное за ядерный удар, однако впоследствии почувствовала "облегчение", поняв, что речь идет "только о баллистике". Такая формулировка, а также использование русского языка при атаке на украинский город вызвали волну возмущения среди пользователей.

После критики подписчиков Настя Конопля не стала приносить извинения, а ответила резко и пренебрежительно. В частности, она посоветовала недовольным "надеть кастрюлю", что лишь усугубило негативную реакцию в сети.

Пользователи соцсетей обвиняют ее в неприемлемом тоне, обесценении ракетного удара и неуместных высказываниях в условиях войны. Скандал активно обсуждают как в футбольной среде, так и вне его, отмечая ответственность публичных лиц и их окружение за публичные заявления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти 7-летнего ребенка в центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью в Закарпатье. Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Хустская окружная прокуратура и Мукачевская окружная прокуратура.

По данным следствия, мальчик 2018 года до апреля 2025 года проживал вместе с матерью на Мукачевщине. Ребенок имел тяжелые проблемы со здоровьем и нуждался в особом режиме ухода, постоянном медицинском надзоре и строгом выполнении врачебных рекомендаций. В то же время мать систематически их игнорировала. Семья состояла на учете социальных служб. После неоднократной фиксации фактов ненадлежащего ухода за ребенком изъяли из семьи. После прохождения лечения мальчик был передан в реабилитационный центр, где с апреля по ноябрь 2025 года ответственность за его жизнь и здоровье несли должностные лица учреждения.

