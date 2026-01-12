logo

Языковой скандал вокруг жены футболиста Конопли
commentss НОВОСТИ Все новости

Языковой скандал вокруг жены футболиста Конопли

В сети возник скандал из-за сообщения жены футболиста сборной Украины Ефима Конопли об ударе по Львову и его ответе на замечания по русскому языку

12 января 2026, 17:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В соцсетях набирает обороты скандал вокруг сообщения жены футболиста сборной Украины Ефима Конопли. Находясь во Львове во время ракетной атаки, она по-русски поделилась эмоциями от взрывов.

Языковой скандал вокруг жены футболиста Конопли

Юхим Конопля и Настя Конопля

В своем сообщении женщина написала, что сначала восприняла услышанное за ядерный удар, однако впоследствии почувствовала "облегчение", поняв, что речь идет "только о баллистике". Такая формулировка, а также использование русского языка при атаке на украинский город вызвали волну возмущения среди пользователей.

После критики подписчиков Настя Конопля не стала приносить извинения, а ответила резко и пренебрежительно. В частности, она посоветовала недовольным "надеть кастрюлю", что лишь усугубило негативную реакцию в сети.

Пользователи соцсетей обвиняют ее в неприемлемом тоне, обесценении ракетного удара и неуместных высказываниях в условиях войны. Скандал активно обсуждают как в футбольной среде, так и вне его, отмечая ответственность публичных лиц и их окружение за публичные заявления.

