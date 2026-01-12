Невимовна трагедія: через що помер 7-річних хлопчик в реабілітаційному центрі

Правоохоронні органи встановлюють обставини смерті 7-річної дитини у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю на Закарпатті. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Хустська окружна прокуратура та Мукачівська окружна прокуратура.

Смерть хлопчика в реабілітаційному центрі

За даними слідства, хлопчик 2018 року народження до квітня 2025 року проживав разом із матір’ю на Мукачівщині. Дитина мала тяжкі проблеми зі здоров’ям і потребувала особливого режиму догляду, постійного медичного нагляду та суворого виконання лікарських рекомендацій. Водночас мати систематично їх ігнорувала.

Сім’я перебувала на обліку соціальних служб. Після неодноразової фіксації фактів неналежного догляду дитину вилучили з родини. Після проходження лікування хлопчика було передано до реабілітаційного центру, де з квітня по листопад 2025 року відповідальність за його життя та здоров’я несли посадові особи установи.

Медичні працівники наголошували на необхідності суворого дотримання безглютенової та безлактозної дієт, які були життєво необхідними для дитини. Напередодні трагедії міжнародні волонтери порушували питання щодо організації лікування хлопчика за кордоном.

4 грудня 2025 року дитина померла. За висновками слідства, під час різкого погіршення стану здоров’я лікарка центру не забезпечила своєчасного звернення за належною медичною допомогою. На момент смерті вага хлопчика становила 11 кілограмів.

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру лікарю-педіатру реабілітаційного центру за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України, а матері дитини — за ст. 166 КК України. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до трагедії.

Водночас зазначається, що відповідно до Конституції України особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р озгляд справи щодо Ігоря Коломойського знову було відкладено через подання клопотання про колегіальний розгляд. Про це повідомив адвокат Олег Пушкар, коментуючи ситуацію навколо чергового зірваного засідання.