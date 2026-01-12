logo

Главная Новости Общество происшествия Невыразимая трагедия: из-за чего умер 7-летний мальчик в реабилитационном центре
commentss НОВОСТИ Все новости

Невыразимая трагедия: из-за чего умер 7-летний мальчик в реабилитационном центре

В Закарпатье продолжается расследование смерти 7-летнего мальчика в реабилитационном центре, где он находился после ухода из семьи

12 января 2026, 17:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти 7-летнего ребенка в центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью в Закарпатье. Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Хустская окружная прокуратура и Мукачевская окружная прокуратура .

Невыразимая трагедия: из-за чего умер 7-летний мальчик в реабилитационном центре

Смерть мальчика в реабилитационном центре

По данным следствия, мальчик 2018 года до апреля 2025 года проживал вместе с матерью на Мукачевщине. Ребенок имел тяжелые проблемы со здоровьем и нуждался в особом режиме ухода, постоянном медицинском надзоре и строгом выполнении врачебных рекомендаций. В то же время мать систематически их игнорировала.

Семья состояла на учете социальных служб. После неоднократной фиксации фактов ненадлежащего ухода за ребенком изъяли из семьи. После прохождения лечения мальчик был передан в реабилитационный центр, где с апреля по ноябрь 2025 года ответственность за его жизнь и здоровье несли должностные лица учреждения.

Медицинские работники отмечали необходимость строгого соблюдения безглютеновой и безлактозной диет, которые были жизненно необходимы для ребенка. Накануне трагедии международные волонтеры поднимали вопросы организации лечения мальчика за рубежом.

4 декабря 2025 года ребенок скончался. По выводам следствия, во время резкого ухудшения состояния здоровья врач центра не обеспечил своевременное обращение за надлежащей медицинской помощью. К моменту смерти вес мальчика составлял 11 килограммов.

В рамках уголовного производства доложено о подозрении врачу-педиатру реабилитационного центра по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины, а матери ребенка – по ст. 166 УК Украины. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают полный круг лиц, чьи действия или бездействие могли привести к трагедии.

В то же время отмечается, что в соответствии с Конституцией Украины лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/34305
