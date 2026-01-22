Народний депутат України від партії "Слуга народу" Максим Бужанський привітав українців з днем Соборності України та пояснив, чому, на його думку, нам ще до соборності далеко.

Нардеп наголосив, що в Україні з соборністю є певні проблеми

"Коротко про День Соборності. Напишуть про нього усі, але є нюанс. Соборність, це коли кажуть Ми. Ми, громадяни, Ми, українці, Ми, платники податків, Ми, виборці. Дуже різні між собою, але ми. Це і є соборність.

А коли кажуть, ми, окрім тих, ось тих, ось цих, які проголосували за того, що пішли в ту Церкву, або он ту, які говорять тією мовою, або цією, які вважають так, а не ось так, з соборністю складно.

Як справи у нас, кожен сам робить висновок для себе, але ми в процесі, і є речі, яким потрібно вчитися довго та складно. Нехай у нас вийде, з Днем Соборності!" – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тлі енергетичної кризи в Україні та часткових блекаутів по областях, народний депутат Максим Бужанський згадав тих, з ким "воює" щодо мовних питань та дискримінації за мовною ознакою.

"Зауважте, нікого, взагалі нікого у всій країні не цікавить, якою мовою працюють зараз ці люди (енергетики та аварійні бригади – ред.). Кудись поділися всі ці лариси ніцой, омбудсмени івановські та інші мовні дезінфекції, які тремтять від холоду у своїх квартирах і мріють, щоб ремонтні бригади впоралися швидше.

А потім, коли все нормалізується, знову почнуть тр*хати мозок тим, хто їх рятував, штрафувати за слово не тією мовою, і робити їх героями роликів. А не героями України, якими вони є", – наголосив нардеп, коментуючи допис колеги Олексій Кучеренка про трагедію у Києві.