Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с днем Соборности Украины и объяснил, почему, по его мнению, нам еще до соборности далеко.

Нардеп подчеркнул, что в Украине с соборностью есть определенные проблемы

"Коротко про День Соборности. Напишут о нем все, но есть нюанс. Соборность, это когда говорят Мы. Мы, граждане, Мы, украинцы, Мы, налогоплательщики, Мы, избиратели. Очень разные между собой, но Мы. Это и есть соборность.

А когда говорят, мы, кроме тех, вон тех, вот этих, проголосовавших за того, пошедших в ту Церковь, или вон ту, говорящих на том языке, или на этом, считающих так, а не вот так, с соборностью сложно.

Как обстоят дела у нас, каждый сам делает вывод для себя, но мы в процессе, и есть вещи, которым нужно учиться долго и сложно. Пусть у нас получится, с Днем Соборности!" – пишет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фоне энергетического кризиса в Украине и частичных блекаутов по областям, народный депутат Максим Бужанский вспомнил тех, с кем "воюет" по языковым вопросам и дискриминации по языковому признаку.

"Заметьте, никого, вообще никого во всей стране не интересует, на каком языке работают сейчас эти люди (энергетики и аварийные бригады – ред.). Куда-то подевались все эти ларисы ницой, омбудсмены ивановские и прочие мовные дезинфекции, трясутся от холода в своих квартирах и мечтают, чтобы ремонтные бригады справились скорей.

А потом, когда все нормализуется, снова начнут тр*хать мозг тем, кто их спасал, штрафовать за слово не на том языке, и делать их героями роликов. А не героями Украины, которыми они и являются", — подчеркнул нардеп, комментируя сообщение коллеги Алексей Кучеренко о трагедии в Киеве.