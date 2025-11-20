logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Нардеп Федієнко відреагував на звинувачення у «зливі» місця виробництва РЕБів у Тернополі
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп Федієнко відреагував на звинувачення у «зливі» місця виробництва РЕБів у Тернополі

Народний депутат Олександр Федієнко, якого звинувачують у публікації відео, через яке могло стати причиною терористичного удару РФ по Тернополю, відреагував на закиди

20 листопада 2025, 17:03
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко не вважає, що опубліковане ним відео, де він назвав завод у Тернополі, що виробляє РЕБи, могло стати причиною російського удару по місту. 

Нардеп Федієнко відреагував на звинувачення у «зливі» місця виробництва РЕБів у Тернополі

Народний депутат Олександр Федієнко. Фото: з відкритих джерел

За його словами, оприлюднене у мережі відео він зробив у середині літа в Києві. Про це депутат розповів у коментарі телеканалу "Київ24". 

Більше того, Федієнко стверджує, що оприлюднений шматок відео взагалі не стосується засобів РЕБ. 

"Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, якщо це виставка. Тому, ще раз — там нічого таємного, закритого чи ще чогось я точно не оприлюднював і не казав", — сказав депутат.  

Він також розповів, що перевірив у відкритому доступі в інтернеті інформацію про тендерні закупівлі. У документації відкрито вказується назва військової частини і тернопільського заводу, що продає засоби телефонного зв’язку. 

"Кому і навіщо це було потрібно – це вже інша історія, я не є конспірологом цієї історії. Можливо комусь треба було щось виправдати або можливо комусь треба було перебити той інформаційний привід, який зараз, дякуючи нашим антикорупційним органам, рухається по країні для того, щоби прибрати фокус нашого суспільства з тих або інших подій", — додав Федієнко. 

За словами депутата, на виставку у Києві він прийшов як звичайний відвідувач. Каже, що це "звичайна публічна комерційна виставка".

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко у мережі оприлюднив відео із виставки засобів РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє. Після цього російські війська вдарили по місту ракетами.



Джерело: https://t.me/kyivtv/112338
Теги:

Новини

Всі новини