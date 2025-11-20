Нардеп Федиенко отреагировал на обвинения в «сливе» места производства РЭБов в Тернополе

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко не считает, что опубликованное им видео, где он назвал завод в Тернополе, производящий РЭБы, могло стать причиной российского удара по городу.

Народный депутат Александр Федиенко. Фото: из открытых источников

По его словам, обнародованное в сети видео он сделал в середине лета в Киеве. Об этом депутат рассказал в комментарии телеканалу "Киев24".

Более того, Федиенко утверждает, что обнародованный кусок видео вообще не касается средств РЭБ.

"Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, если это выставка. Поэтому еще раз — там ничего тайного, закрытого или еще чего-то я точно не обнародовал и не говорил", — сказал депутат.

Он также рассказал, что проверил в открытом доступе в Интернете информацию о тендерных закупках. В документации открыто указывается название воинской части и тернопольского завода, продающего средства телефонной связи.

"Кому и зачем это было нужно – это уже другая история, я не являюсь конспирологом этой истории. Возможно кому-то нужно было что-то оправдать или возможно кому-то нужно было перебить тот информационный повод, который сейчас, благодаря нашим антикоррупционным органам, движется по стране для того, чтобы убрать фокус нашего общества из тех или иных событий", — добавил Федиенко.

По словам депутата, на выставку в Киеве он пришел как обычный посетитель. Говорит, что это "обычная публичная коммерческая выставка".

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко в сети обнародовал видео с выставки средств РЭБ в Тернополе и назвал производящий их завод. После этого российские войска ударили по городу ракетами.