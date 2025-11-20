Нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко у мережі оприлюднив відео із виставки засобів РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє. Після цього російські війська вдарили по місту ракетами.

«Чому прилетіло по Тернополю»: нардеп Федієнко публікував відео з виставки РЕБ у Тернополі

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод, де це роблять.

Відео звісно він видалив. Але ключові шматки я встигла зафіксувати. Моралі не буде. Її тут просто нема. Є чергова історія про довбограїв", — зазначила вона.





Нагадаємо, 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.

Про долю ще 22 осіб наразі невідомо.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що незрозуміло, що росіяни так наполегливо хотіли знищити на заводі у Тернополі, який фактично не працює.

"Досить подивитися на оголошення про здачу в оренду цехів і приміщень та зовнішній вигляд підприємства. Там супермаркет, там меблі роблять, там спортзал. Танкові аналогові радіостанції Р-173, Оріон, вже як десяток років не актуальні. Витратити стільки ракет на удар, та ще й потрапити в сусідні будинки цими "надточними" ракетами виглядає ідіотизмом. Це ж питання я задаю, коли бачу удари по заводу Артем у центрі Києва. Там давно все зруйновано. Ні людей, ні обладнання. Може, це просто привід бити по центру міст, щоб кошмарити населення. А може якийсь зрадник щось придумав, щоб грошей заробити?" – наголошує фахівець.