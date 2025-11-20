«Почему прилетело по Тернополю»: нардеп Федиенко публиковал видео с выставки РЭБ в Тернополе

Нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в сети обнародовал видео с выставки средств РЭБ в Тернополе и назвал производящий их завод. После этого русские войска ударили по городу ракетами.

Об этом сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.

"Когда вы спросите, почему прилетело в Тернополь, посмотрите на это видео, которое я обнародовала у себя в ТГ-канале. Народный депутат Александр Федиенко, еще член члена комитета по Нацбезопасности, опубликовал у себя на ютуб видео с выставки наших производителей РЭБ. Назвал место, город и завод, где это делают.

Видео, конечно, он удалил. Но ключевые куски я успела зафиксировать. Морали не будет. Ее здесь просто нет. Есть очередная история о долбограях", — отметила она.





Напомним, 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в том числе по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе троих детях.

О судьбе еще 22 человек пока неизвестно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечал, что непонятно, что россияне так настойчиво хотели уничтожить на заводе в Тернополе, который фактически не работает.

"Достаточно посмотреть на объявление о сдаче в аренду цехов и помещений и внешний вид предприятия. Там супермаркет, там мебель делают, там спортзал. Танковые аналоговые радиостанции Р-173, Орион, уже более десяти лет не актуальны. Потратить столько ракет на удар, да еще попасть в соседние дома этими "сверхточными" ракетами выглядит идиотизмом. Этот же вопрос я задаю, когда вижу удары по заводу Артем в центре Киева. Там давно все разрушено. Ни людей, ни оборудования. Может это просто повод бить по центру городов, чтобы кошмарить население. А может, какой-то предатель что-то придумал, чтобы денег заработать?" – подчеркивает специалист.