Нардеп Чорний різко висловився щодо Гончаренка: що написав

Народний депутат Чорний різко висловився про стосунки між Петром Порошенком та Олексієм Гончаренком, заявивши, що їхні взаємини нагадують "зв’язок між злодієм і політичним аферистом".

Гучна заява народного депутата Чорного

Політик натякнув, що конфлікт між колишніми союзниками загострюється, а їхня співпраця перетворилася на боротьбу за вплив і політичний капітал.

"Колегу Гончаренка найменше повинні цікавити стосунки Зеленського і “Слуги народу”. Йому б варто було розібратися зі своїми токсичними відносинами з Петром Олексійовичем. Це стосунки між злодієм і дешевим політичним аферистом — перший не знає, як використати другого, а другий — як поюзати першого", — заявив Чорний.





За його словами, обидва політики розуміють природу своїх взаємин, але публічно продовжують імітувати партнерство, попри взаємну недовіру.

Чорний також звинуватив Гончаренка у зраді Порошенка, зазначивши, що той “забув його доброту” та “поступово віддаляється, намагаючись створити власний проросійський політичний проєкт під назвою Солодка вата”.

Депутат підкреслив, що всередині “Європейської солідарності” наростає напруга, і нинішній публічний обмін звинуваченнями — ознака внутрішнього розколу між соратниками колишнього президента.

