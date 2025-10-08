logo_ukra

BTC/USD

122210

ETH/USD

4449.66

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Нардеп Чорний різко висловився щодо Гончаренка: що написав
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп Чорний різко висловився щодо Гончаренка: що написав

Депутат Чорний звинуватив Порошенка і Гончаренка у “взаємному використанні” та політичному лицемірстві

8 жовтня 2025, 18:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Чорний різко висловився про стосунки між Петром Порошенком та Олексієм Гончаренком, заявивши, що їхні взаємини нагадують "зв’язок між злодієм і політичним аферистом".

Нардеп Чорний різко висловився щодо Гончаренка: що написав

Гучна заява народного депутата Чорного

Політик натякнув, що конфлікт між колишніми союзниками загострюється, а їхня співпраця перетворилася на боротьбу за вплив і політичний капітал.

"Колегу Гончаренка найменше повинні цікавити стосунки Зеленського і “Слуги народу”. Йому б варто було розібратися зі своїми токсичними відносинами з Петром Олексійовичем. Це стосунки між злодієм і дешевим політичним аферистом — перший не знає, як використати другого, а другий — як поюзати першого", — заявив Чорний.


За його словами, обидва політики розуміють природу своїх взаємин, але публічно продовжують імітувати партнерство, попри взаємну недовіру.

Чорний також звинуватив Гончаренка у зраді Порошенка, зазначивши, що той “забув його доброту” та “поступово віддаляється, намагаючись створити власний проросійський політичний проєкт під назвою Солодка вата”.

Депутат підкреслив, що всередині “Європейської солідарності” наростає напруга, і нинішній публічний обмін звинуваченнями — ознака внутрішнього розколу між соратниками колишнього президента.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) отримають розширений доступ до персональних даних громадян України, повідомляє ТСН. Відтепер ці структури матимуть змогу оперативно отримувати майже всю інформацію про військовозобов’язаних, необхідну для ведення обліку та оновлення баз даних.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/1784675708/posts/pfbid02a1suTpeyxCdCCuGyaa4PzPtQeZktmS2HHGgWFTY8ZoZ6XYc5g9shuyRMhdGss4jBl/?
Теги:

Новини

Всі новини