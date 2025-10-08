Відтепер ТЦК буде мати більше особистої інформації громадян: що саме змінилося

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) отримають розширений доступ до персональних даних громадян України, повідомляє ТСН. Відтепер ці структури матимуть змогу оперативно отримувати майже всю інформацію про військовозобов’язаних, необхідну для ведення обліку та оновлення баз даних.

Зміни щодо отримання інформації ТЦК

Що саме змінюється:

• Дані про місце проживання братимуть із Єдиного державного демографічного реєстру.

• Навчальні заклади тепер зобов’язані передавати до ТЦК інформацію про випускників, які отримали освіту медичного чи військово-облікового спрямування.

• Крім того, ТЦК зможуть отримувати медичні відомості громадян, необхідні для визначення придатності до служби.

• У доступі також буде паспортна інформація — включно з фотографією, РНОКПП (ідентифікаційним кодом) та даними про місце реєстрації.

За словами представників оборонного відомства, оновлення системи обліку військовозобов’язаних має зробити процес прозорішим і зменшити кількість помилок під час мобілізації.



Утім, юристи попереджають, що такий рівень доступу підвищує ризики витоку персональної інформації, тож держава має гарантувати захист даних і контроль за тим, як саме ТЦК ними користуватимуться.



Раніше Міноборони вже заявляло, що створює єдиний електронний реєстр призовників, який об’єднає дані з десятків державних баз — від міграційної служби до медичних установ.



