Теперь ТЦК будет иметь больше личной информации граждан: что именно изменилось

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) получат расширенный доступ к персональным данным граждан Украины, сообщает ТСН. Отныне эти структуры смогут оперативно получать почти всю информацию о военнообязанных, необходимую для ведения учета и обновления баз данных.

Изменения касаемо получения информации ТЦК

Что именно меняется:

• Данные о месте жительства будут брать из Единого государственного демографического реестра.

• Учебные заведения теперь обязаны передавать в ТЦК информацию о выпускниках, получивших образование медицинского или военно-учетного направления.

• Кроме того, ТЦК могут получать медицинские сведения граждан, необходимые для определения пригодности к службе.

• В доступе также будет паспортная информация — включая фотографию, РНОКПП (идентификационный код) и данные о месте регистрации.

По словам представителей оборонного ведомства, обновление системы учета военнообязанных должно сделать процесс более прозрачным и уменьшить количество ошибок во время мобилизации.



Впрочем, юристы предупреждают, что такой уровень доступа повышает риск утечки персональной информации, поэтому государство должно гарантировать защиту данных и контроль за тем, как именно ТЦК ими будут пользоваться.



Ранее Минобороны уже заявляло, что создает единый электронный реестр призывников, объединяющий данные из десятков государственных баз — от миграционной службы до медицинских учреждений.



