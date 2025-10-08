logo

Теперь ТЦК будет иметь больше личной информации граждан: что именно изменилось
Теперь ТЦК будет иметь больше личной информации граждан: что именно изменилось

ТЦК получит доступ к личным данным украинцев — в базах будут собирать информацию о месте жительства, образовании и состоянии здоровья

8 октября 2025, 17:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) получат расширенный доступ к персональным данным граждан Украины, сообщает ТСН. Отныне эти структуры смогут оперативно получать почти всю информацию о военнообязанных, необходимую для ведения учета и обновления баз данных.

Теперь ТЦК будет иметь больше личной информации граждан: что именно изменилось

Изменения касаемо получения информации ТЦК

Что именно меняется:

Данные о месте жительства будут брать из Единого государственного демографического реестра.

• Учебные заведения теперь обязаны передавать в ТЦК информацию о выпускниках, получивших образование медицинского или военно-учетного направления.

• Кроме того, ТЦК могут получать медицинские сведения граждан, необходимые для определения пригодности к службе.

• В доступе также будет паспортная информация — включая фотографию, РНОКПП (идентификационный код) и данные о месте регистрации.

По словам представителей оборонного ведомства, обновление системы учета военнообязанных должно сделать процесс более прозрачным и уменьшить количество ошибок во время мобилизации.

Впрочем, юристы предупреждают, что такой уровень доступа повышает риск утечки персональной информации, поэтому государство должно гарантировать защиту данных и контроль за тем, как именно ТЦК ими будут пользоваться.

Ранее Минобороны уже заявляло, что создает единый электронный реестр призывников, объединяющий данные из десятков государственных баз — от миграционной службы до медицинских учреждений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия официально пригрозила Вашингтону "серьезными последствиями", если США примут решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя обсуждение возможного пакета помощи Киеву.



Источник: https://tsn.ua/exclusive/mobilizatsiia-po-novomu-de-zavtra-ttsk-mozut-shukaty-cholovikiv-ta-zinok-2929199.html
